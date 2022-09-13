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Kendisini ısıran yılanı zehirledi! Yetmedi öldürüp ibret olsun diye boynuna asıp gezdirdi

13.09.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Bengal kentindeki Darada köyündeki Salim Khan isimli bir adam kendisini ısıran yılandan aldığı intikamla ülkenin gündemine yerleşti. Bacağından ısıran yılan yakalayan adam önce yılanın gövdesini ısırdı ardından ise onu kendi zehri ile zehirledi. Khan son olarak ise ölen yılanı boynuna asıp köy meydanında dolaşmaya başladı.

Kendisini ısıran yılanı zehirledi! Yetmedi öldürüp ibret olsun diye boynuna asıp gezdirdi

Hindistan’ın Bengal kentindeki Darada köyünde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Sığırlarını otlatmak için açık bir alana giden Salim Khan isimli adam yılan saldırdı. Bacağından ısırılan Khan duruma çok sinirlendi ve yılanı anında yakaladı. Yakaladığı yılanın gövdesinden ısıran adam daha sonrasında ona kendi zehrini tattırdı. Ölen yılanı boynuna asarak köy meydanına geri dönen Khan yerli halkın şaşkın bakışları altında zaferini gösterdi.

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“RAHATSIZ EDİCİYDİ”

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Yılan ısırığının kendisini çok sinirlendiğini ifade eden Khan, hayvanını ısırdığında ve zehrini içmesini sağladığında herhangi bir acı çekmediğini söyledi. Sambad English habere konuşan bir görgü tanığı Khan’ın köy meydanına boynuna yılanla gelmesinin köylüler tarafından hoş karşılanmadığını ifade etti. İsmi açıklanmayan görgü tanığı olayı, “Salim’i boynunda ölü bir kobrayla bisiklete binerken gördük ve son derece rahatsız ediciydi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan yılan
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