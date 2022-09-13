Kendisini ısıran yılanı zehirledi! Yetmedi öldürüp ibret olsun diye boynuna asıp gezdirdi

Hindistan’ın Bengal kentindeki Darada köyünde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Sığırlarını otlatmak için açık bir alana giden Salim Khan isimli adam yılan saldırdı. Bacağından ısırılan Khan duruma çok sinirlendi ve yılanı anında yakaladı. Yakaladığı yılanın gövdesinden ısıran adam daha sonrasında ona kendi zehrini tattırdı. Ölen yılanı boynuna asarak köy meydanına geri dönen Khan yerli halkın şaşkın bakışları altında zaferini gösterdi.

“RAHATSIZ EDİCİYDİ”

Yılan ısırığının kendisini çok sinirlendiğini ifade eden Khan, hayvanını ısırdığında ve zehrini içmesini sağladığında herhangi bir acı çekmediğini söyledi. Sambad English habere konuşan bir görgü tanığı Khan’ın köy meydanına boynuna yılanla gelmesinin köylüler tarafından hoş karşılanmadığını ifade etti. İsmi açıklanmayan görgü tanığı olayı, “Salim’i boynunda ölü bir kobrayla bisiklete binerken gördük ve son derece rahatsız ediciydi” dedi.



