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Kendisini reddeden adamı başka bir kadınla yatakta yakaladı! Cinnet getirerek adamı kafasından bıçakladı

08.06.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan 23 yaşındaki Alisha Oakley, bir arkadaşının partisi sıranda Reece Tyler adındaki bir adamla tanıştı. Parti boyunca adamla yakından ilgilenen kadın onunla sevgili olmak istediğini söyledi. Tyler’ın kendisini reddederek gecenin ilerleyen saatlerinde başka bir kadınla yakınlaşması Oakley’i sinirlendirdi. Tyler’ı yatakta bir kadınla görünce bıçakla adama saldırdı.

Kendisini reddeden adamı başka bir kadınla yatakta yakaladı! Cinnet getirerek adamı kafasından bıçakladı

İngiltere’nin Canterbury kentinde yaşanan bir olay ülkede geniş yankı uyandırdı. Alisha Oakley ve Reece Tyler ortak arkadaşlarının evinde düzenlendiği parti sırasında tanışan iki kişiydi. Genç adamdan etkilendiği iddia edilen Oakley, onu öpmek istedi. Reddedilen kadın bütün gece adım adım adamı takip etti. Başka bir kadınla odaya geçildiğini görünce ise onları yakalamak istedi. Yatak odasına bıçakla giren Oakley elindeki bıçağı Tyler'ın kafasına sapladı. Bıçak Tyler'in beynine iki santimle geçti. Acilen hastaneye kaldırılan adam hayatta kalmayı başardı.

“İNSANLARDAN KORKUYORUM”

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Yaşadığı olayın travmasını atlatamayan Tyler, “Hayatta olduğum için şanslıyım. Saldırı beynimde hasar bırakabilirdi ya da en kötü ihtimalle ölebilirdim. Sokakta insanlardan korkuyorum. Bana bir şey yapmalarından endişe ediyorum. Bu saldırı beni çok etkiledi. Başka bir kadına güvenme konusunda zorluklar yaşıyorum. Kimseyi reddedemiyorum” dedi.

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SERBEST KALDI

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Kasten adam yaralama suçundan dolayı yargılanan Alisha'ya mahkeme 2 yıl hapis cezası verdi. Fakat mahkeme Alisha'nın Reece'i başka biriyle görünce kıskançlık krizine girdiğini ve kıskançlık krizinin psikoza girmesine sebep olduğunu ve bu nedenle adamı bıçakladığına karar verip serbest bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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