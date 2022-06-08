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  4. Trende kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti! “Ben onu çekince hemen trenden indi”

Trende kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti! “Ben onu çekince hemen trenden indi”

08.06.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda’da yaşayan 21 yaşındaki Shinae Martin isimli bir kadın, trende yaşadığı tacizi ifşa etti. Kendisiyle aynı istasyondan trene binen ve yanına oturan bir adamın kendisini 20 dakika boyunca kameraya kaydettiğini fark etti. Tacizcisini kameraya alan Martin, görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak, “Ben onu çekmeye başlayınca hemen trenden indi” dedi.

Yeni Zelanda’da Te Awamutu’dan Queensland’a bir arkadaşını görmek için tren yolculuğu yaptığı sırada 21 yaşındaki Shinae Martin isimli bir kadın, başka bir erkek yolcunun kendisini cep telefonuyla çektiğini fark etti. Vagonun boş olmasından endişe eden kadın kendisini kameraya çeken adama onu şaşırtacak bir şekilde cevap verdi. Kendi cep telefonunu çıkartan Martin, tacizcisini kameraya almaya başladı. İlk başta kadının kendisini çektiğini anlamayan adam durumu fark edince ilk durakta indi.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

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Trende yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Martin, “Adam sessizce bana bakıp videoya çekiyordu. Kendimi çok rahatsız hissettim. 20 dakika boyunca beni kameraya çekti. Ona tepki göstermek istedim fakat nasıl tepki vereceğini bilemediğim için sadece telefonumu çıkarıp kameraya çektim. Daha sonra da TikTok’ta paylaştım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Yeni Zelanda taciz
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