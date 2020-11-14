Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflamıştı: Öldüreceğini düşündüm

Eşinden sürekli şiddet gördüğü için yaklaşık 8 ay önce evi terk edip İzmir'de yaşayan annesi Özlem Şahin'in yanına yerleştiğini belirten Özgen Karharman, "Boşanmak için dava açtım. İzmir'de görülecek olan boşanma davam, deprem nedeniyle ertelendi. Bunun üzerine Hakan'ın annesi ve ablası beni aradı. Karaman’a gelip imzaları atın anlaşmalı bitsin, dediler. Ben de tamam deyip, bindim otobüse Karaman'a gittim. Karaman Adliyesi'nde, anlaşmalı olarak boşanacağımıza dair dilekçe imzalayıp verdik. Hakan çocukları göstereceğini söyleyip eve çağırdı. Kabul ettim. Meğer beni vurmak için çağırmış. Çocuklarımı da göstermedi" diye konuştu.

"Evde çocuklarım yoktu. 'Çocukları çağıracağım' dedi. Koltuğun altından silahı çıkardı. Beni öldüreceğini düşündüm. Önce etrafı kontrol etti. Bu sırada cep telefonu kamerasını açarak görüntülemek istedim. Başıma böyle bir olay gelirse ispatlamak istedim. Video da çekecektim; ama birçok kez telefonumu almaya çalıştı. Daha sonra silahı kalbimin üzerine, göğsüme dayadı. Gitmek istiyorum dedim, ama bırakmadı. Silahı bir iki kere tuttum, 'yapma' diye, ama ateş etti. Silaha müdahale etmeseydim kalbimin üzerinden vuracaktı. Belki şu an yaşamıyor olacaktım."

'DAHA ÖNCEDE BIÇAKLADI'

Eşi Hakan Karharman'ın daha önce de kendisini bıçakladığını belirten Özgen Karharman, "Sürekli şiddet uyguluyordu ve 'Seni öldüreceğim' diyordu. Çok kıskançtı. Beni daha önce de bıçaklamıştı. Kayınvalidem, kazayla kendimin yaptığımı söylememi istemişti. Ben de korkup, onların söylediklerini gibi anlattım" dedi.

'HAMİLEYKEN DÖVDÜ'

Hamileyken bile dayak yediğini kaydeden Karharman, "Hamileyken de şiddet görüyordum. Doğuma kadar dayak yedim. Ailesiyle tartışır, gelip beni döverdi. Bir an önce boşanmak istiyorum. Onun soy adını taşımak istemiyorum. En ağır cezayla yargılanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)

