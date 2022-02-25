Kendisini yetişkin film yıldızı Pamela Anderson’a dönüştürmek isteyen ‘insan Barbie’ estetik ameliyatlarla bambaşka bir kişi oldu

Hayatını insan Barbie bebeğe dönüşmeye çalışırak geçiren bir kadın, şimdilerde yetişkin film yıldızı Pamela Anderson’a benzetmek için yeniden bıçak altına yatmaya hazırlanıyor. Fiziksel görüntüsünü tamamen değiştiren genç kadın sosyal medyada kısa sürede ünlendikten sonra estetik prosedürlerini açıklamaya karar verdi. Bir dizi operasyonun sonucunda oyuncak bebek gibi görünmek istediğini ifade eden Anderson, şimdilerde ise yetişkin film yıldızı Pamela Anderson’a benzemek için yoğun uğraş sarf ediyor.

“ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ONA AŞIKTIM”

Kendisini ‘Hollywood’un Kraliçesi’ ilan eden Iglesias, Jam Press’e verdiği demecinde “Kendi kendime fantezilerimi gerçekleştirmenin zamanı geldi. Çocukluğumdan beri Pamela’nın en güzel kadın olduğunu düşündüm ve ona resmen aşıktım. Ona birebir benzemek için estetik ameliyat olmaya devam edeceğim” dedi.

Diğer insanlarda farklı görünmenin hayatındaki en büyük amaçlardan biri olduğunu belirten Iglesias, botoks, dolgu maddeleri, göğüs ve popo implatı dahil olmak üzere pek çok cerrahi işlem yaptırdı. Estetik prosedürleri için 60 bin sterlin ( yaklaşık 1 milyon 129 bin TL) harcadı. Pamela Anderson’a benzeyebilmek için daha fazla estetik operasyon yaptıracağını söyleyen Iglesias, sosyal medyadan gelen eleştirileri umursamadığını belirtti.



