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Rusya’nın eski güzellik kraliçesi Yulia Tarasevich estetik ameliyatlardan sonra bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

23.02.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki yıl önce düzenlenen “Bayan Rusya” güzellik yarışmasında ikinci olan ve kısa sürede popülerleşen Yulia Tarasevich, estetik operasyonlardan sonra bambaşka bir kişiye dönüştü. Başarısız estetik müdahalelerin sonrasında göz kapaklarını kapatamadığını ve gülemediğini iddia eden Tarasevich’i görenler tanıyamadı. Güzel model, başarısız operasyonların hasarlarını gidermek için defalarca kez bıçak altına yattığını ve 20 bin sterlin (yaklaşık 375 bin TL) harcadığını söyledi.

Rusya’nın eski güzellik kraliçesi Yulia Tarasevich estetik ameliyatlardan sonra bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

43 yaşındaki güzellik kraliçesi Yulia Tarasevich, 3 bin sterlin (yaklaşık 56 bin TL) değerindeki yüz gerdirme ameliyatından sonra gözlerini kapatamadığını ve gülümseyemediğini iddia ederek Rus basının manşetlerine çıktı. Estetik ameliyatın sonrasındaki görüntüsünü paylaşan Tarasevich, “Onlara güzel ve sağlıklı bir yüzle geldim. Sadece yaşlanmanın neden olduğu bazı küçük nüansları düzeltmelerini istedim. Ancak ameliyattan uyandığımda tamamen başka bir kişi olarak görünüyordum. Üstelik sağlığımı da kaybettim” ifadelerini kullandı.

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GENETİK KUSURUN NEDEN OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

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Ameliyatı gerçekleştiren tıbbi ekibin operasyon sonrasında yaşanan komplikasyonlara nadir görülen genetik bir kusurun neden olduğunu söylemesi üzerine Tarasevich, davaya açmaya hazırlandığını ifade etti. Rusya’nın Kanal 1’de yayınlanan bir programına konuk olan Tarasevich, “Bütün dokularımı koparttıkları için yanaklarımda yara izleri oluştu. Gözlerim kapanmıyor ve gülemiyorum. Üst dudağımı kaldıramıyorum ve yüzümün bir kısmı hiç çalışmıyor.” dedi

kapak estetik

Güzellik kraliçesi, ameliyatlardan kaybettiklerini geri almak için 20 bin sterlin (yaklaşık 375 bin TL) harcadığını ve daha fazla ameliyat için ödeme yapacağını söylüyor. Yulia, gözlerini nekrozdan kurtarmaya yardımcı olan başka bir prosedürden geçmesi gerektiğini de iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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