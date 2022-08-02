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Kendisiyle evlenen boşanan sosyal medya fenomeninin cinsellik itirafı olay oldu! “Rutin içine düşmeyiz”

02.08.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Cris Galera, Miqueias Rocha ile olan ilişkisinin detaylarını paylaştı. İlişkilerinde her daim yenilik peşinde olduklarını dile getiren Galera, erkek arkadaşının atış derslerine kaydolmasının cinsel hayatını olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Kendisiyle evlenen boşanan sosyal medya fenomeninin cinsellik itirafı olay oldu! “Rutin içine düşmeyiz”

Sosyal medyada seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa süre binlerce dolarlık bir gelire sahip olan Galera, erkeklere güvenmediği için geçtiğimiz aylarda düzenlediği bir partiyle kendisiyle evlenmişti. 6 aylık evliliğinin sonunda başka bir adama şık olduğunu dile getirerek kendisinden boşanan Galera, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Erkek arkadaşıyla cinsel yaşamını renklendirmek için yenilikleri denediklerini söyleyen Galera, atış derslerinin kendileri için çarpıcı bir deneyim olduğundan söz etti.

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“YENİLİKLERİN PEŞİNDEYİZ”

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Hayatları boyunca kendisi ve erkek arkadaşının silahla herhangi bir teması bulunmadığını anlatan Galera, "Hayat deneyimlerden oluşur ve o zamana kadar silahlarla hiç temasımız olmadı. Ancak ateş etme eylemi oldukça heyecan vericiydi. Ateş etmek oksitosin, dopmain ve endorfin gibi hormonları harekete geçiriyor bence. İyi olma hissi derslerden sonra saatlerce korunur ve bu da cinsel yaşamı etkiliyor. Atış derslerine katılınca her şey değişti” dedi.

İlişkilerinde 5 ayı geride bıraktıklarını ifade eden Galera, “Rutin içine düşmeyiz. Her zaman yeniliklerin peşindeyiz. Atış dersleri flörtümüzün en iyi yanlarından birini oluşturdu” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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