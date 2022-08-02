Kendisiyle evlenen boşanan sosyal medya fenomeninin cinsellik itirafı olay oldu! “Rutin içine düşmeyiz”

Sosyal medyada seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa süre binlerce dolarlık bir gelire sahip olan Galera, erkeklere güvenmediği için geçtiğimiz aylarda düzenlediği bir partiyle kendisiyle evlenmişti. 6 aylık evliliğinin sonunda başka bir adama şık olduğunu dile getirerek kendisinden boşanan Galera, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Erkek arkadaşıyla cinsel yaşamını renklendirmek için yenilikleri denediklerini söyleyen Galera, atış derslerinin kendileri için çarpıcı bir deneyim olduğundan söz etti.

“YENİLİKLERİN PEŞİNDEYİZ”

Hayatları boyunca kendisi ve erkek arkadaşının silahla herhangi bir teması bulunmadığını anlatan Galera, "Hayat deneyimlerden oluşur ve o zamana kadar silahlarla hiç temasımız olmadı. Ancak ateş etme eylemi oldukça heyecan vericiydi. Ateş etmek oksitosin, dopmain ve endorfin gibi hormonları harekete geçiriyor bence. İyi olma hissi derslerden sonra saatlerce korunur ve bu da cinsel yaşamı etkiliyor. Atış derslerine katılınca her şey değişti” dedi.

İlişkilerinde 5 ayı geride bıraktıklarını ifade eden Galera, “Rutin içine düşmeyiz. Her zaman yeniliklerin peşindeyiz. Atış dersleri flörtümüzün en iyi yanlarından birini oluşturdu” diye konuştu.



