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‘Yok artık’ dedirtti! Manzaranın karşısına geçti, tamamen çıplak poz verdi

02.08.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Muriel Villera, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımla adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı. Yaklaşık 131 bin takipçisi bulunan güzel model, bir çekim günün sonunda manzaranın karşısına geçerek tamamen çıplak çekilen bir pozunu paylaştı. Villera’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

‘Yok artık’ dedirtti! Manzaranın karşısına geçti, tamamen çıplak poz verdi

Kolombiyalı güzel model Muriel Villera sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlar sayesinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Sevilen isim bir moda çekiminin ardından tamamen çıplak bir şekilde paylaştığı pozla sosyal medyanın sınırlarını zorladı. Villera’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum lamayı başardı.

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SET GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda set günün güzel geçtiğinden söz eden Villera gönderisine, “Güzel bir set gününün ardından soyundum” notunu ekledi.

Villera’nın paylaşımı kısa süre 15 bin beğeniye ulaşırken kullanıcılar yorum kısmına adeta akın etti. Sosyal medya kullanıcıları yorumlarda fenomen ismin güzelliğini övdü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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