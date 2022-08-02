‘Yok artık’ dedirtti! Manzaranın karşısına geçti, tamamen çıplak poz verdi

Kolombiyalı güzel model Muriel Villera sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlar sayesinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Sevilen isim bir moda çekiminin ardından tamamen çıplak bir şekilde paylaştığı pozla sosyal medyanın sınırlarını zorladı. Villera’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum lamayı başardı.

SET GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda set günün güzel geçtiğinden söz eden Villera gönderisine, “Güzel bir set gününün ardından soyundum” notunu ekledi.

Villera’nın paylaşımı kısa süre 15 bin beğeniye ulaşırken kullanıcılar yorum kısmına adeta akın etti. Sosyal medya kullanıcıları yorumlarda fenomen ismin güzelliğini övdü.



