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Kerem Bürsin babaannesinin cenazesine katılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 16:12 | Son Güncelleme

Kerem Bürsin'in 91 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden babaannesi Aliye Güler Bürsin, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılmayan Bürsin'in gönderdiği çiçek tabutun üstüne konuldu.

Kerem Bürsin babaannesinin cenazesine katılmadı

Oyuncu Kerem Bürsin'in babaannesi Aliye Güler Bürsin, kalp yetmezliği nedeniyle iki gün önce hayata gözlerini yumdu. Kerem Bürsin, aldığı ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Bürsin, cenaze törenine katılamadı.

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Babaannesini kaybeden oyuncu, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Bürsin, babaannesi ile olan fotoğrafını 'Seni çok seviyorum. Nur içinde yat' notu ile paylaştı.

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Aliye Güler Bürsin, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Karşıyaka ilçesindeki Soğukkuyu Kabristan Camii'nde gerçekleşen cenaze törenine, Aliye Güler Bürsin'in Almanya'dan gelen oğlu Pamir Bürsin, kızı Nilay Bürsin ve sevenleri katıldı. Törene katılamayan oyuncu Kerem Bürsin'in gönderdiği çiçek, tabutun üstüne koyuldu. Aliye Güler Bürsin, Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)

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