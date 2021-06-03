Kerem Bürsin'den Hande Erçel'e: Yandın sen!

Kendisi gibi oyuncu olan Hande Erçel ile aşkını Maldivler'de ilan eden Kerem Bürsin, yarın 33 yaşına basacak. Bürsin ile Erçel'in rol aldığı dizinin set ekibi, ünlü oyuncuya erken doğum günü sürprizi yaptı.

Kerem Bürsin'e en büyük sürpriz ise sevgilisi Hande Erçel'den geldi. Fotoğraf çekildikleri sırada pastayı sevgilisinin yüzüne süren Erçel, o anları, "Daha yeni başlıyoruz" notuyla Instagram'dan yayınladı.



Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Bürsin ise Erçel'e, "Sen var ya, sen... Yandın sen..." sözleriyle yanıt verdi.



