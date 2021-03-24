Kerem Bürsin'den Hande Erçel paylaşımı! Güzelliğine övgü yağdırdı

FOX TV ekranlarından yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin Serkan'ı Kerem Bürsin, başrol arkadaşı Hande Erçel'i karavanda makyajı yapıldığı sırada kayda aldı.

"ÇOK MU GÜZELSİN SEN YA"

O anları sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Kerem Bürsin'in videoda, Hande Erçel'e "Pişt, çok mu güzelsin sen ya, çok mu güzelsin ya, amanım" diyerek iltifatta bulundu.

Erçel'le birbirlerine hayranları tarafından sık sık yakıştırılan ve haklarında aşk dedikoduları çıkan Bürsin, paylaşımına "Evet biliyorum AMANIM diye bir kelime yok... Ama bazen kelimeler uydurmak durumunda kalıyor insan" notunu da düştü.

