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Kerem Bürsin'den Hande Erçel paylaşımı! Güzelliğine övgü yağdırdı

24.03.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü paylaştığı Hande Erçel'e övgü dolu sözler yağdırdı. Karavanda makyajı yapılan Erçel'in o anlarını kayda alan Bürsin, "Pişt, çok mu güzelsin sen ya, çok mu güzelsin ya, amanım" diyerek ünlü oyuncuya iltifatta bulundu.

FOX TV ekranlarından yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin Serkan'ı Kerem Bürsin, başrol arkadaşı Hande Erçel'i karavanda makyajı yapıldığı sırada kayda aldı.

"ÇOK MU GÜZELSİN SEN YA"

O anları sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Kerem Bürsin'in videoda, Hande Erçel'e "Pişt, çok mu güzelsin sen ya, çok mu güzelsin ya, amanım" diyerek iltifatta bulundu.

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Erçel'le birbirlerine hayranları tarafından sık sık yakıştırılan ve haklarında aşk dedikoduları çıkan Bürsin, paylaşımına "Evet biliyorum AMANIM diye bir kelime yok... Ama bazen kelimeler uydurmak durumunda kalıyor insan" notunu da düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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