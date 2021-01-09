Kerem Bürsin'den olay yaratan Hande Erçel itirafı! 'Kalbim boş değil'

Uçankuş'a konuşan Kerem Bürsin, Hande Erçel hakkında '24 saat sette birlikte çalışıyoruz bir erkek ile bir kadın iş yapınca hemen ilişkiye ya da aşka vurmak doğrumu mu bilmiyorum. Biz Hande ile çok yakınız' dedi.

'KALBİM BOŞ DEĞİL'

Muhabirin kendisine yönelttiği 'Kalbiniz boş mu sorusuna?' ise Kerem Bürsin, 'Kalbim boş değil. Arkadaşlarım, ailem ve ülkeme olan sevgim ile dolu' yanıtını verdi.



Hande Erçel'in ünlü popçu Murat Dalkılıç ile ilişkisini noktalamasının ardından adı Kerem Bürsin ile anılmaya başlamıştı. İkili her defasında arkadaşız açıklamasında bulunsa da hayranlarını onların sevgili olduğunu iddia ediyor.



