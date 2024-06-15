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  4. Kerem Bürsin'e bomba partner! Güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak

Kerem Bürsin'e bomba partner! Güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.06.2024 09:35
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Kerem Bürsin'in başrolünde yer alacağı Kunay Film imzalı Rusya'da gişe rekorları kıran 'Son of a Rich' filminin uyarlamasını olan filmin kadım başrol oyuncusu sonunda belli oldu. Kerem Bürsin'in partneri bakın kim olacak...

Kerem Bürsin'e bomba partner! Güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak

Kerem Bürsin'in başrolünde yer alacağı ‘Son of a Rich’ filminin merakla beklenen kadın başrol oyuncusu belli oldu.

KEREM 2

BOMBA PARTNER!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2022 yılında yapımcı Karina Mia Satlykova ve Türk besteci ve yapımcı Arslanbek Sultanbekov tarafından kurulan Kunay Film imzalı projenin başrol kadın yıldızı genç kuşağın gözde isimlerinden Melis Sezen oldu.

SEZEN MELİS

Onur Ünlü’nün yöneteceği filmin güçlü oyuncu kadrosu da dikkat çekti. Kerem Bürsin’in “Mete” rolüne hayat vereceği filmde Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Cemal Hünal ve Güven Kıraç gibi isimler yer alacak.

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Kerem Bürsin Melis Sezen
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