Kerem Bürsin'e bomba partner! Güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak

Kerem Bürsin'in başrolünde yer alacağı ‘Son of a Rich’ filminin merakla beklenen kadın başrol oyuncusu belli oldu.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2022 yılında yapımcı Karina Mia Satlykova ve Türk besteci ve yapımcı Arslanbek Sultanbekov tarafından kurulan Kunay Film imzalı projenin başrol kadın yıldızı genç kuşağın gözde isimlerinden Melis Sezen oldu.

Onur Ünlü’nün yöneteceği filmin güçlü oyuncu kadrosu da dikkat çekti. Kerem Bürsin’in “Mete” rolüne hayat vereceği filmde Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Cemal Hünal ve Güven Kıraç gibi isimler yer alacak.