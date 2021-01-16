Kerem Bürsin'in annesinden Hande Erçel'e yorum

Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisinin her hareketi hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Bürsin ve Erçel cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Hande Erçel, Kerem Bürsin'in objektifine yeni pozlar verdi. Erçel, bu pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Erçel'in paylaştığı karelerin altına Kerem Bürsin, "Kim çektiyse bu fotoğrafları gerçekten inanılmaz çekmiş. Müthiş ötesi! Harika bir gözü var!" yorumunu yaptı.



KEREM BÜRSİN'İN ANNESİNDEN HANDE'YE YORUM

Bürsin'in annesi de Erçel'in fotoğraflarına sessiz kalamadı. Çiğdem Bürsin oğlu Kerem Bürsin'e, "Ellerine sağlık canım. Ama model de çok hoş" diyerek destek verdi. Hande Erçel de Kerem Bürsin'e yanıtında kendisinin çektiği fotoğrafları da onun yüklemesini isterken; Çiğdem Bürsin'e de kalp yolladı.



