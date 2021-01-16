MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kerem Bürsin'in annesinden Hande Erçel'e yorum

Kerem Bürsin'in annesinden Hande Erçel'e yorum

16.01.2021 14:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kerem Bürsin'in annesinden Hande Erçel'e yorum

Hande Erçel ile partneri Kerem Bürsin arasında aşk haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde dizideki arkadaşlarıyla yer aldığı fotoğrafta ikilinin samimi halleri yine aşk söylentilerine sebep olmuştu. İddiaları tiye alan ikiliden Hande Erçel, yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Hanım, oğlunun partneri Hande Erçel'e övgü dolu sözler geldi.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisinin her hareketi hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Bürsin ve Erçel cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

6002c2eeadcdeb11d46bfb0f

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Hande Erçel, Kerem Bürsin'in objektifine yeni pozlar verdi. Erçel, bu pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

6002c29dadcdeb11d46bfb03

Erçel'in paylaştığı karelerin altına Kerem Bürsin, "Kim çektiyse bu fotoğrafları gerçekten inanılmaz çekmiş. Müthiş ötesi! Harika bir gözü var!" yorumunu yaptı.
6002c29dadcdeb11d46bfb09

KEREM BÜRSİN'İN ANNESİNDEN HANDE'YE YORUM

Bürsin'in annesi de Erçel'in fotoğraflarına sessiz kalamadı. Çiğdem Bürsin oğlu Kerem Bürsin'e, "Ellerine sağlık canım. Ama model de çok hoş" diyerek destek verdi. Hande Erçel de Kerem Bürsin'e yanıtında kendisinin çektiği fotoğrafları da onun yüklemesini isterken; Çiğdem Bürsin'e de kalp yolladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
Farkındalık içinmiş! Enkaz üzerinde poz verdiFarkındalık içinmiş! Enkaz üzerinde poz verdi
Çıplak sahneler için o isim yardım etmişÇıplak sahneler için o isim yardım etmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadir Şeker hakkında flaş karar! Dava yeniden görülecek

Kadir Şeker hakkında flaş karar! Dava yeniden görülecek

Gidişat çok kötü: Fiyatlar yüzde 200 artabilir

Gidişat çok kötü: Fiyatlar yüzde 200 artabilir

Kırmızı Oda'da olay sahne! Sosyal medyayı salladı

Kırmızı Oda'da olay sahne! Sosyal medyayı salladı

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Survivor'da şok kavga! O hareket ortalığı karıştırdı

Survivor'da şok kavga! O hareket ortalığı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

Paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Dizideki eniştesiyle aşk yaşıyor!

Dizideki eniştesiyle aşk yaşıyor!

Diğer Haberler

Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen tepki çekti!

Farkındalık içinmiş! Enkaz üzerinde poz verdi

Bülent Ersoy'dan bomba paylaşım! Olay oldu...

Bülent Ersoy'dan bomba paylaşım! Olay oldu...

Özge Özder'i kızdıran yorum!

Özge Özder'i kızdıran yorum!

Demi Rose bu defa sadece hırkayla...

Demi Rose bu defa sadece hırkayla...

Pınar Altuğ yeni imajıyla tam not aldı!

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

Şevval Sam ve oyuncu oğlu Emir Tekin ile sosyal medyayı salladı

Şevval Sam oğluyla sosyal medyayı salladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.