Kerem Bursin: Kemal Sunal filmleri yıkılıyor

Dün akşam yönetmen Mu Tunç’un moderatörlüğünde gerçekleşen Alem Talks’un canlı yayının konuğu oyuncu Kerem Bursin’di.

“İYİ Kİ VARSINIZ BİZİ AYAKTA TUTUYORSUNUZ…”

Bursin yayına başlarken “Herkesin öncelikle bayramını kutlu olsun. Umarım sağlıklı, mutlu bir bayram geçirirsiniz. Biliyorum zor bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz o yüzden iyi hissedip, iyi düşünmeliyiz. Ayrıca sağlık çalışanları, kargo çalışanları ve şuan çalışan herkes iyi ki varsınız bizi ayakta tutuyorsunuz ve zor bir şey yapıyorsunuz onlara da teşekkür etmek istiyorum.” dedi. Bursin, anne ve babasını da çok özlediğini, onları çok sevdiğini dile getirirken “Çok özledim. Uzaktalar ve maalesef bayramı birlikte geçiremeyeceğiz. ”dedi.

Kerem Bursin karantina sürecinde yaptığı toplantılarda kıyafet olarak sportif takıldığını normal zaman için ise “ne kadar çok kasıyormuşuz giyinmek için” dedi. Ayrıca canlı yayında yaptığı kurabiyeyi de izleyenlere gösteren Bursin mutfakta ne kadar marifetli olduğunu kanıtladı.

“DÜNYA ACAYİP BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR”

Mu Tunç çok farklı bir dönemden geçtiklerinin altını çizerken, hızlı bir dijitalleşmenin olduğunu, Tiktok uygulamasına Disney’in CEO’sunun bile dahil olduğunu söyledi.