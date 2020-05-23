Kerem Bursin: Kemal Sunal filmleri yıkılıyor

Dün akşam yönetmen Mu Tunç’un moderatörlüğünde gerçekleşen Alem Talks’un canlı yayının konuğu oyuncu Kerem Bursin’di.
Bursin yayına başlarken “Herkesin öncelikle bayramını kutlu olsun. Umarım sağlıklı, mutlu bir bayram geçirirsiniz. Biliyorum zor bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz o yüzden iyi hissedip, iyi düşünmeliyiz. Ayrıca sağlık çalışanları, kargo çalışanları ve şuan çalışan herkes iyi ki varsınız bizi ayakta tutuyorsunuz ve zor bir şey yapıyorsunuz onlara da teşekkür etmek istiyorum.” dedi. Bursin, anne ve babasını da çok özlediğini, onları çok sevdiğini dile getirirken “Çok özledim. Uzaktalar ve maalesef bayramı birlikte geçiremeyeceğiz. ”dedi.
Kerem Bursin karantina sürecinde yaptığı toplantılarda kıyafet olarak sportif takıldığını normal zaman için ise “ne kadar çok kasıyormuşuz giyinmek için” dedi. Ayrıca canlı yayında yaptığı kurabiyeyi de izleyenlere gösteren Bursin mutfakta ne kadar marifetli olduğunu kanıtladı.
Mu Tunç çok farklı bir dönemden geçtiklerinin altını çizerken, hızlı bir dijitalleşmenin olduğunu, Tiktok uygulamasına Disney’in CEO’sunun bile dahil olduğunu söyledi.
Bursin’in konuk olduğu ALEM TALKS yayınını izleyenler arasında Hande Erçel de bulunuyordu. Yayına takipçi olarak katılan Erçel, Bursin ile yeni başlayacakları diziiçin ”Kerem Zoom’da dersimiz yok muydu? Seni burda buldum.” yorumunda bulunarak dil çıkaran emoji gönderdi. Bursin, bu yorum üzerine Hande Erçel’in muazzam ve müthiş bir insan olduğunu, çok sevdiğini ve çekecekleri dizi için acayip heyecanlı olduğunu söyledi. Bursin oynayacakları dizi SEN ÇAL KAPIMI adlı dizinin türünün ise romantik bir komedi olacağının haberini verdi.
Kerem Bursin, Nilperi Şahinkaya ile oynadıkları dijital platformda yayınlanan “Aynen Aynen” adlı dizinin yeni sezonunu çekeceklerinin müjdesini verdi. Haber karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Mu Tunç ise bu güzel h Dizi ve sinema sektörüyle ilgili Bursin Melisa Şenolsun için “Müthiş bir oyuncu Atiye’de oynadığı performans mükemmeldi. Metin Akdülger ‘ide çok sevdiğini ve çok beğendiğini söyledi. Sevdiği Türk yönetmenler arasında ise Nuri Bilge Ceylan olduğunu açıkladı. Bursin “Onun bende fotoğraf kitabı var ve çok hoşuma gitmişti. Olağanüstü bir fotoğrafçı, olağan üstü bir yönetmen kendisi. Özellikle Kış Uykusunu izledikten sonra vov dedim.” Bursin’in sevdiği yönetmenler arasında Ali Atay ve Onur Saylak da bulunuyor.” Onur Saylak’ın kafası çok iyi çok başka” dedi. Başarılı oyuncunun sevdiği Türk filmleri arasında ise “Kemal Sunal filmleri yıkılıyor. Kemal Sunal’da olağanüstü bir şey var. Bakıyorsun ve saatlerce izliyorsun” dedi. Yönetmen Mu Tunç ise Reha Erdem’in yönetmenliğine hayran kaldığını ve Erdem’in filmlerinde entellektüellik ve popüler kültürün harmanladığını söyledi.
Son dönemin en çok izlenen yapımlarindan Ryan Murphy imzali Hollywood adlı diziye audution verdigini ilk kez Alem takipcileriyle paylaştı.
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