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Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'ya mesaj mı verdi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.06.2019 16:09 | Son Güncelleme

Kerem Bürsin, önceki gün yaptığı paylaşımla, Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı yorumlarına sebep oldu.

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'ya mesaj mı verdi?

3.5 yıllık ilişkilerine nokta koyan magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ikilisi hayranlarını üzmüştü. Ayrılık sonrası adı eski sevgilisi Çağatay Ulusoy ile anılan Sarıkaya, Amerika'ya tatile gitmişti. Her hareketlerini takip edilen ünlü çiftten Kerem Bürsin'in Instagram üzerinden yaptığı paylaşım okuyanları şaşırttı. Kadın hakları ile ilgili bir belgeselden bahseden yakışıklı oyuncu, "Konu kadınlara gelince hayatım boyunca kendimi hep ‘doğru adam’ olarak tanımladım" ifadelerini kullandı.

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"Kadın hakları ihlallerinin temelinde yatan sorunları sorgulayan, toplumun nasıl bir sistem içerisinde hareket ettiğini ve bu erkek egemen toplum düzeninin nasıl kadın hakları ihlallerine sebep olduğunu beklenmedik bir şekilde anlatan bir belgesel. Samimiyetle şunu söyleyebilirim ki konu kadınlara gelince hayatım boyunca kendimi hep ‘doğru adam’ olarak tanımladım, neden mi?…Çünkü bugüne kadar hiçbir kadını incitecek bir harekette bulunmadım, hiçbir kadına saygısızlık etmemeye özen gösterdim...Ancak bir süredir kadın erkek eşitliği ile alakalı devam eden bir çalışma içerisindeyim ve şunu öğrendim ki kendini ‘doğru adam’ olarak tanımlamak uzun yıllardır devam eden global hak savaşı mücadelesi için ne yazık ki yeterli değil. Hatta ‘doğru adam’ bile kadın hakları mücadelesinde problemin bir parçası olabiliyor…Kendimden de biliyorumki aslında bu eşitsizliğe sebep olan kalıp yargılarını her gün yeniden ve yeniden üretiyoruz. Kendimize ‘doğru adam’ dediğimizde nasıl hala devam eden bir sorunun içerisinde daha iyi olabileceğimizi çoğu zaman düşünmüyoruz…ve yeterli görüyoruz. Daha iyi olmak her zaman bir seçenek, gelişime hep açık olmalıyız. Ben bu konuyla alakalı daha bilinçli, daha duyarlı, daha etkili ve daha bilgili olmak istiyorum…Sen de olabilirsin."


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