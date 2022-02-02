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Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Eflatun filmin ilk fragman paylaşıldı

02.02.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in paylaştığı Eflatun filminden ilk fragman paylaşıldı. Çekimleri pandemi öncesinde tamamlanan film hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Vizyon tarihi henüz kesinleşmeyen yapım sinema seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Öyküsü 2009 yılında Cüneyt Karakuş tarafından kaleme alınan Eflâtun’un senaryosu 2020 yılında tamamlandı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden yapım desteği alan, Boğaziçi Film Festivali Bosphorus Film Lab’ten CGV Mars Dağıtım Ödülü sahibi filmin çekimleri pandemi öncesi tamamlandı. Filmin başrollerini Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu paylaşıyor. Bürsin filmde Oflaz karakterine hayat verirken; Helvacığlu da Eflatun karakterini canlandırıyor.

Filmde Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu’na Nazan Diper, Melisa Akman, Erman Okay, Semiha Bezek, Haydar Köyel, Nagihan Gürkan ve Yıldız Kültür eşlik ediyor.

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EFLATUN FİLMİ KONUSU

kapak 5

Eflatun, beş yaşındayken görme yetisini kaybeder. Bu süreçte babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile ekolokasyon yöntemini kullanarak hayata tutunur. Gerçek ile hayalin birleştiği noktada bir yaşam kuran Eflâtun, babasından kalma saat tamircisinde çalışır. Yağmurlu bir günde kendisine bir şemsiye emanet edip giden bir adamın sesine âşık olur. Ve bir gün bir adamın sesini duymasıyla zaman, onun için durur…

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Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu Kerem Bürsin
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