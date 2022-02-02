Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Squid Game gardiyan kostümüyle gezen kimliği belirsiz kişi sosyal medyada gündem yarattı

Squid Game gardiyan kostümüyle gezen kimliği belirsiz kişi sosyal medyada gündem yarattı

02.02.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan Squid Game rüzgarı tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Güney Kore yapımı dizinin ikinci sezonu için hazırlıklara devam ederken Britanya’nın Coventry şehrinde Squid Game gardiyan kostümüyle dolaşan bir kişi merak uyandırdı.

Squid Game gardiyan kostümüyle gezen kimliği belirsiz kişi sosyal medyada gündem yarattı

Britanya’nın Coventry şehrinde farklı noktalarda birkaç gün arayla Squid Game gardiyan kostümüyle dolaşan kimliği belirsiz kişi ülkenin gündemine yerleşti. Yerel basında haberin yayılması üzerine sosyal medya kullanıcıları devreye girerek komplo teorileri üretmeye başladı.

Squid Game'in 77 yaşındaki Oh Yeong-su, hayatının değiştiğini söyledi! “Ünlü olmak çok zor”Squid Game'in 77 yaşındaki Oh Yeong-su, hayatının değiştiğini söyledi! “Ünlü olmak çok zor”

KIYAFETE YÖNELİK FİKİRLER HER GEÇN GÜN ARTIYOR

2

Squid Game dizisi yayınladıktan sonra 28 gün içinde en çok izlenenler listesinde zirveyi görmeyi başarmıştı. Hayatları berbat olan 456 oyuncunun büyük ödüle ulaşmak için ölümü göze alarak mücadele etmesini anlatan dizinin konusu kadar kıyafetleri de ilgi uyandırmıştı. Bu ölümcül oyunların düzenlenmesinde kırmızı kıyafet ve siyah maske takan gardiyanlar görev alıyordu. Gardiyanların görevlerine göre maskelerinde üçgen, daire ve kare şekilleri yer alıyordu. Bu gardiyanların kıyafetleri ve maskesi kısa sürede popüler hale gelmişti.

CoventryLive’e konuşan bir şehir sakini bunun çocuklar için organizasyonlar düzenleyen bir şirket çalışanının iş kıyafeti olduğunu düşünüyor. Bir başkası ise kostümün eğlence partileri için giyildiğini iddia etti. Diğer bir kullanıcı ise kostümle birlikte popülerliğini arttıran kişinin sosyal medyada daha çok gündem yaratmak istediğini söyledi.

Sonunu aslında ilk bölümde açıklamışlar! Sosyal medya Squid Game'in ilk bölümündeki detayı konuşuyorSonunu aslında ilk bölümde açıklamışlar! Sosyal medya Squid Game'in ilk bölümündeki detayı konuşuyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fragmanı merak uyandırdı! Vizyon tarihi heyecanla bekleniyorFragmanı merak uyandırdı! Vizyon tarihi heyecanla bekleniyor
Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...
Öldüğünü iddia etmişlerdi! Açıklamasıyla ti'ye aldıÖldüğünü iddia etmişlerdi! Açıklamasıyla ti'ye aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Bunu hep yapıyorlar! Bu sefer tamamen çırılçıplak paylaştılar

Bunu hep yapıyorlar! Bu sefer tamamen çırılçıplak paylaştılar

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

Babası müstehcen sitede abonesiymiş! Annesinin sesi...

Babası müstehcen sitede abonesiymiş! Annesinin sesi...

İlginizi Çekebilir

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

Yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.