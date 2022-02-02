Squid Game gardiyan kostümüyle gezen kimliği belirsiz kişi sosyal medyada gündem yarattı

Britanya’nın Coventry şehrinde farklı noktalarda birkaç gün arayla Squid Game gardiyan kostümüyle dolaşan kimliği belirsiz kişi ülkenin gündemine yerleşti. Yerel basında haberin yayılması üzerine sosyal medya kullanıcıları devreye girerek komplo teorileri üretmeye başladı.

KIYAFETE YÖNELİK FİKİRLER HER GEÇN GÜN ARTIYOR

Squid Game dizisi yayınladıktan sonra 28 gün içinde en çok izlenenler listesinde zirveyi görmeyi başarmıştı. Hayatları berbat olan 456 oyuncunun büyük ödüle ulaşmak için ölümü göze alarak mücadele etmesini anlatan dizinin konusu kadar kıyafetleri de ilgi uyandırmıştı. Bu ölümcül oyunların düzenlenmesinde kırmızı kıyafet ve siyah maske takan gardiyanlar görev alıyordu. Gardiyanların görevlerine göre maskelerinde üçgen, daire ve kare şekilleri yer alıyordu. Bu gardiyanların kıyafetleri ve maskesi kısa sürede popüler hale gelmişti.

CoventryLive’e konuşan bir şehir sakini bunun çocuklar için organizasyonlar düzenleyen bir şirket çalışanının iş kıyafeti olduğunu düşünüyor. Bir başkası ise kostümün eğlence partileri için giyildiğini iddia etti. Diğer bir kullanıcı ise kostümle birlikte popülerliğini arttıran kişinin sosyal medyada daha çok gündem yaratmak istediğini söyledi.



