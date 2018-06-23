Kerem'den iddialara yanıt

Bayram tatilini sevgilisi Serenay Sarıkaya’yla birlikte yurtdışında geçiren Kerem Bürsin, önceki gün tek başına Etiler’deki Da Mario adlı restorandaydı. Çıkışta soruları yanıtlayan oyuncu, başrolü Elçin Sangu’yla paylaştığı “Yaşamayanlar” adlı yeni dizinin çekimlerinin başladığını söyledi: “Çok değişik bir proje. Bu değişiklik beni heyecanlandırıyor.”

O soru ortamı gerdi

Sohbet sırasında Serenay Sarıkaya’dan 1 milyon lira borç aldığı ama ödeyemediği, bu yüzden ilişkide kriz yaşandığı konusu da açıldı. Ancak bu soru Bürsin’i öfkelendirdi. Yıllarca Amerika’da yaşayan oyuncu, tepkisini Amerika tarzıyla dile getirdi: “Bullshit (saçmalık) haberler, bullshit! Yalan.”

