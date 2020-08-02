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  4. Kerem Saka'dan ayrılan Yıldız Asyalı ağlayarak isyan etti! 'Ona zarar vereni mahvedeceğim'

Kerem Saka'dan ayrılan Yıldız Asyalı ağlayarak isyan etti! 'Ona zarar vereni mahvedeceğim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 08:59 | Son Güncelleme

Ekran önünde büyüyen isimlerden biri olan oyuncu Yıldız Asyalı, 29 Haziran’da yönetmen Kerem Saka ile Bodrum’da nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde sorunlar yaşayan çift, önceki gün evlerini ayırdı. Asyalı daha sonra ise paylaştığı bir video ile gündem oldu.

29 Haziran’da evlenen Yıldız Asyalı ve Kerem Saka ayrıldı. Asyalı “Hayvan barınağından bir köpek sahiplendim. Kerem'in bana verdiği 1000 lira ile nakliye ücretini ödeyerek köpeğime kavuştum. Kerem buna çok kızdı ve beni sürükleyerek evden attı" dedi.

Bu olayın ardından Yıldız Asyalı, hayvan barınağından sahiplendiği K-9 köpeğinin “aşıya götüreceğiz” denilerek kendisinden alındığını söyledi. “Köpeğimi geri istiyorum” çağrısında bulunan Asyalı, paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadı. Asyalı açıklamasında "Ona zarar vereni mahvedeceğim!" dedi.

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"BEN BİR ANNEYİM..."

Merve Oflaz ve Ebru Uluer ile tartışan Asyalı köpek konusunda şunları yazdı: "Sevgili dostlarım olay birtakım kişilerin anlamsız yorumlarıyla çorba kıvamına geldi. Kısaca şöyle açıklayacağım; köpeği ebru.uluer'den sahiplendim. Kendi ayarladığım araçla ücretini ödeyerek sabaha karşı İstanbul'a evime getirttirdim.Öğleden sonra ebru.uluer beni telefonla arayıp köpeğin ameliyattan sonra yapılan son bir antibiyotik iğnesi olduğunu bir adamı yönlendirdiğini köpeği alıp iğneyi yaptırıp 1-2 saat içinde geri getireceğini söyledi.

Ben köpeğimi tanımadığım kimseye emanet etmedim. ebru.uluer'in kontrolünde olduğu için adama güvenip verdim. Köpeğim gecikince ebru.ulueri aradım fakat çoktan telefonumu engellemişti. Ve sonrasını biliyorsunuz... Bu ya canımı yakmak isteyenlerin bir oyunu ya da üstünde hiç durmayacağımı sananların ama hesaplarının tutmadığı bir oyunu ellerine yüzlerine bulaştırmaları? Ama burada olay hırs değil ben bir can sahiplendim, bağlanmam için 1 dk bile yeter. Çünkü ben bir anneyim ve o da işkence görmüş 4 ayaklı bir evlat... Lütfen gereksiz can yakıcı yorumlar yaparken biraz empati yapın sevgiler..."


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Okuyucu Yorumları 15 yorum
salak karı aileni düşün ne işin var k9 la
Aga bu ünlülerin kafa gündemden düştükden sonra gidiyo galiba, belli bir süre sonra reset atmak lazım...
Allahım yarabbim insanlar nelerle uğraşıyor.. Akıl fikir ver allahım..
sen neyle uğraşıyosun atommu parçalıyosun?
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