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Keremcem Gül Masalı dizisiyle ekrana dönüyor

02.08.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarında her pazar seyirciyle buluşan Gül Masalı dizisine yakışıklı oyuncu Keremcem dahil oldu. Çekimleri Isparta'da devam eden dizide Keremcem “Fuat” karakterini canlandıracak.

Keremcem Gül Masalı dizisiyle ekrana dönüyor

Gül Masalı; annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca’nın ve Isparta’nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak’ın hikayesini konu alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ekrana gelen dizide; Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.

Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül’ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Can Sinan kaleme alıyor.

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Keremcem
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