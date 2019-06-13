Kereviz suyu gerçekten bir mucize mi?

Her besinin kendine has faydaları vardır. Kereviz suyunu böyle popüler yapan şey ise, kerevizin besin değerleri ve vücuda sağladığı faydalardır. Kerevizde önemli miktarda A, C, K vitaminleri, potasyum, folat ve folik asit mineralleri bulunur. Bunların yanında önemli kabul edilen, pek çok bilimsel çalışmaya konu olan flavonları içerdiğinden antioksidan özelliği oldukça yüksek olan sebzelerden biridir.
Yaklaşık %95 oranında su içerdiğinden kalorisi oldukça düşüktür. Ödem atmaya yardımcıdır. Özellikle kereviz suyunun tüketiminde de vurgulanan nokta; flavon içermesi sayesinde kronik inflamasyonu gidermeye yardımcı olmasıdır.
Antioksidan etkisi sayesinde serbest radikallerle savaşır. Metabolik olarak karaciğer, safra ve bağırsaklarda da önemli etkilere sahiptir. İçerdiği enzimler sindirimi rahatlatırken, mide zarının iyileşmesine ve yenilenmesine katkı sağlamaktadır. Midedeki hidroklorik asidi artırarak besinlerin daha kolay, fermente olmadan sindirilmesini sağlar. Bu da bağırsaklarda gaz oluşumunu engelleyerek, sağlıklı bakteriler için uygun ortam hazırlanmasına yardımcı olur.
Kalsiyum ve silisyum minerallerini içermesi ile kemik ve dişler için faydalıdır. Hasar görmüş kemiklerin onarımına destek olur. Sodyum, potasyum dengesi ile kan basıncının düşürülmesinde oldukça etkilidir.
Kereviz suyu vücut pH’ını dengeleyip mineral dengesini sağladığında, son dönemlerde sporcuların da ilgisini çeken bir içecek olmuştur. Kerevizin tüm bu faydaları bilimsel olarak kanıtlanmıştır ancak kereviz suyunun kür şeklinde belirli günlerde belirli kurallarla tüketilmesi konusunda yapılmış olan, uzun dönemde etkilerinin gösterildiği herhangi bir çalışma bulunmadığının altını çizmek gerekir.
Kerevizin sap kısmı kullanılarak, ister sadece kereviz sapının suyu isterseniz de içerisine maydonoz, salatalık, limon ekleyerek lezzetlendirebileceğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz.
Hazırlanışı:
4-5 adet kereviz sapı
1 adet limon
5 su bardağı su
10-15 dal maydonoz
Tüm malzemeleri blender'a ya da katı meyve-sebze sıkacağına ekleyip homojen olana kadar çektiğinizde kereviz suyunuz hazır hale geliyor. Tadının sert geldiği noktada su ilave ederek seyreltebilirsiniz.
Kereviz suyu tokluk hissi sağlaması, diyeti çeşitlendirmesi, sağlıklı beslenmeye motive etmesi anlamında sabahları aç karna tüketilebilir. Ancak hiçbir besinin tek başına mucizevi bir etki yaratmadığı, kereviz suyunu tüketirken de iyi bir sonuç almak isteyenlerin genel sağlıklı beslenme kurallarına uymak gerektiğini unutmamakta fayda var.
Hamileler, emziren anneler, kan sulandırıcı ilaç kullanan ve değişken kan basıncına sahip olan bireylerin kereviz suyu tüketiminde mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir.
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