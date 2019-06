Kereviz suyu gerçekten bir mucize mi?

Her besinin kendine has faydaları vardır. Kereviz suyunu böyle popüler yapan şey ise, kerevizin besin değerleri ve vücuda sağladığı faydalardır. Kerevizde önemli miktarda A, C, K vitaminleri, potasyum, folat ve folik asit mineralleri bulunur. Bunların yanında önemli kabul edilen, pek çok bilimsel çalışmaya konu olan flavonları içerdiğinden antioksidan özelliği oldukça yüksek olan sebzelerden biridir.

Yaklaşık %95 oranında su içerdiğinden kalorisi oldukça düşüktür. Ödem atmaya yardımcıdır. Özellikle kereviz suyunun tüketiminde de vurgulanan nokta; flavon içermesi sayesinde kronik inflamasyonu gidermeye yardımcı olmasıdır.

Antioksidan etkisi sayesinde serbest radikallerle savaşır. Metabolik olarak karaciğer, safra ve bağırsaklarda da önemli etkilere sahiptir. İçerdiği enzimler sindirimi rahatlatırken, mide zarının iyileşmesine ve yenilenmesine katkı sağlamaktadır. Midedeki hidroklorik asidi artırarak besinlerin daha kolay, fermente olmadan sindirilmesini sağlar. Bu da bağırsaklarda gaz oluşumunu engelleyerek, sağlıklı bakteriler için uygun ortam hazırlanmasına yardımcı olur.