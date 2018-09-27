MAGAZİN

Kerimcan Durmaz'a ameliyat yaramadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.09.2018 14:58 | Son Güncelleme

Kemer'de sahneye çıkan DJ Kerimcan Durmaz, bu ay başında geçirdiği apandisit ameliyatı sonrası 9 kilo verdiğini belirtti.

Kerimcan Durmaz'a ameliyat yaramadı

Dün gece Kemer’de bulunan bir mekanda sahneye çıkan Kerimcan Durmaz’ı izlemek için yerli ve yabancı turistler gece kulübünü doldurdu. Gece, DJ Serkan ve ‘go go’ dansçılarının şovlarıyla başladı.

Saat 02.00’de programına başlayan Kerimcan Durmaz, yaklaşık 1 saat sahnede kaldı ve çaldığı parçalarla izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Özellikle kadın hayranları cep telefonlarıyla bolca video ve fotoğraf çekerken, Kerimcan Durmaz hem parçalara eşlik etti hem de yaptığı danslarla alkış aldı.

Kerimcan Durmaz, bu ay başında apandisitinin patlaması nedeniyle ameliyat olduğunu, bu operasyon sonrası 9 kilo verdiğini söyledi.

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