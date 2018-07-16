Kerimcan Durmaz çok sinirlendi! Selin Ciğerci'nin nişanlısından mı hoşlanıyor?

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin bir süredir yediği içtiği ayrı gitmediği yakın dostu Kerimcan Durmaz'la arası açık.

Ciğerci ile Durmaz'ın arasının Kerimcan Durmaz'ın Selin Ciğerci'nin nişanlısı Gökhan Çıra'yı beğenmesinden dolayı bozulduğu iddia edildi.

Selin Ciğerci, yakın dostu Kerimcan Durmaz'la nişanlısını beğendiği için dostluğunu bitirdiği yönündeki haberleri sosyal medya hesabından açıklama yaparak yalanlamıştı.

Instagram hesabından hikaye atarak açıklama yapan Selin Ciğerci, şunları söyledi: "Kerimcan'la aramız limoni, dargınız sadece. Fotoğraflarımızı Instagram'da duruyor hala. Onunda aynı şekilde. Yarın akşam beni arasa 'Ne yapıyorsun ablam' dese yine aynı şekilde 'iyiyim ablam' derim konu kapanır. Böyle şeylere itibar etmeyin."

KERİMCAN DURMAZ'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Ciğerci'nin ardından Kerimcan Durmaz da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kerimcan açıklamasında şunları söyledi:

"Uyandım; aptal saptal haberlerle karşılaştım. O kadar sinirim bozuldu ki! Türkiye gündeminde bu kadar üzücü ve korkunç haber varken ben eğleniyorum bunları okurken! İnsan bazen rahatsız oluyor! İnsanların özel hayatları insanları neden bu kadar ilgilendiriyor ki! Dolar olmuş 5 hala neyi konuşuyoruz. Başka sebeplerden dolayı tartışmamız oldu o yüzden konuşmuyoruz! Herkes işine baksın!"



