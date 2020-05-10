Kerimcan Durmaz'dan bomba Danla Bilic açıklaması!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Orkun Işıtmak'ın Youtube'da programına konuk oldu. Kerimcan Durmaz bir dönem yakın arkadaşı olduğunu Danla Bilic ile ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Kerimcan Durmaz açıklamasında "Birkaç kez Danla Bilic’in kanalına video çektik. Çok sevildi, 10 milyon izlendi. Danla her istediğinde ben hep kanalına gittim. Ama ben Danla’yı kanalıma çağırınca ‘Menajerimle görüşmem gerekiyor’ dedi ve sonra haber vermedi. Ben de sinirlenip takipten çıktım" dedi.

Kerimcan Durmaz sevgilisinin olduğunu da söyledi.



