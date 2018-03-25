Kerimcan Durmaz'ı Dubai'de otelden kovmuşlar

Son dönemlerin gözde isimlerinden DJ Kerimcan Durmaz, Dubai'de arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptığı otelden kovuldu.

MÜŞTERİLERİ RAHATSIZ ETMİŞLER

Otel yönetimi, Kerimcan'ın grubunu çok gürültü yapıp müşterileri rahatsız ettiği için göndermiş. Bu haber sonrası gözler Kerimcan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.

Kerimcan Durmaz bir süredir arkadaşlarıyla Dubai'nin tadını çıkarıyor. Sık sık paylaşımlar yapan Durmaz, gece hayatından ve yaptığı alışverişlerinden bolca paylaşım yapıyor.