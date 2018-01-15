Kerimcan Durmaz ilk konserinde rekor kırdı!

Kerimcan Durmaz, repertuvarına yerli ve yabancı birçok parça koyarak kendisini dinlemeye gelen hayranlarını coşturdu. 20 dakika aralıksız dans şovu yapan Kerimcan Durmaz'ı izleyenler arasında anneannesi Gülşen Kelebek, babası Vedat, annesi Hülya Durmaz, ablası Serap Akbudak'ın yanı sıra Demet Akalın, Okan Kurt, Seren Serengil, Hatice Gönül, Emel Yıldırım gibi birçok ünlü sima vardı.

Gülben Ergen ve Seda Sayan'ın adının protokolde yer ayrılmasına rağmen gelmemeleri dikkat çekti. Yaptığı dans şovlarıyla büyük beğeni toplayan Durmaz, terini defalarca havluya silip seyirciye fırlatttı. Havluları kapmak isteyenler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Plastik makyajı kendisinin yaptığı öğrenilen Durmaz'ın yüzünü defalarca havluya silmesine rağmen makyajının bozulmaması dikkat çekti. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan DJ, "Çok yoğun tempoda çalıştım, çok emek sarf ettim. Üç aydır aralıksız çalışıyorum. Allah utandırmasın. İçeride 3bin 500 kişi var" diyerek heyecanını dile getirdi. (Milliyet)

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

