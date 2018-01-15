MAGAZİN

Kerimcan Durmaz ilk konserinde rekor kırdı!

MAGAZİN HABERLERİ | 15.01.2018 21:01 | Son Güncelleme 10 saat önce

Dj'lik yaparak ünlenen Kerimcan Durmaz, ilk konserinde rekor kırdı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alan Kerimcan Durmaz, 3 bin 500 seyirciyle bir rekora imza attı.

Kerimcan Durmaz ilk konserinde rekor kırdı!

Kerimcan Durmaz, repertuvarına yerli ve yabancı birçok parça koyarak kendisini dinlemeye gelen hayranlarını coşturdu. 20 dakika aralıksız dans şovu yapan Kerimcan Durmaz'ı izleyenler arasında anneannesi Gülşen Kelebek, babası Vedat, annesi Hülya Durmaz, ablası Serap Akbudak'ın yanı sıra Demet Akalın, Okan Kurt, Seren Serengil, Hatice Gönül, Emel Yıldırım gibi birçok ünlü sima vardı.

Gülben Ergen ve Seda Sayan'ın adının protokolde yer ayrılmasına rağmen gelmemeleri dikkat çekti. Yaptığı dans şovlarıyla büyük beğeni toplayan Durmaz, terini defalarca havluya silip seyirciye fırlatttı. Havluları kapmak isteyenler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Plastik makyajı kendisinin yaptığı öğrenilen Durmaz'ın yüzünü defalarca havluya silmesine rağmen makyajının bozulmaması dikkat çekti. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan DJ, "Çok yoğun tempoda çalıştım, çok emek sarf ettim. Üç aydır aralıksız çalışıyorum. Allah utandırmasın. İçeride 3bin 500 kişi var" diyerek heyecanını dile getirdi. (Milliyet)

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kerimcan durmaz kerimcan

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Galatasaray Kaan Ayhan ile anlaşma sağladı

Galatasaray Kaan Ayhan ile anlaşma sağladı

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Okuyucu Yorumları 29 yorum
bu ne olduğu belli olmayana para verip izleyenlerin derhal psikiyatri doktoru ile görüşmesi lazım
allahim ne hale gedik adam gibi adamlarin yuzene bakmazlar şöyle yumoslar pirim yapiyor yaninada kendine yakin olanlardan almis
yazik ....Bu ülkede alin teriyle zengin olunamayacak mi?
Memleketin haline bak...
pohpohlayin bakalim bunlari gundeme getirmeniz bile yanlis.
arkadaş adam makyaj yapıp kç baş sallayıp milyarlar kazanıyor.biz sabah akşam koşturalım asgari ücret.biz ne hale geldik böyle.üzüldüğüm konu 3.500 tane(saf) insan olması.
Neşet Ertaş a yaşarken şu kıymeti vermedik.Aşık Mahsuni ve daha nicesine şimdi bunları sanatçı diye pompalıyor.Eğer bu sanatçı ise...........
Işte bizim millet böylelerine çok meraklı
Ne yani İstanbul da 3500 topitopmu varmış...
Memleketin haline bakk gözlerimin yaşına bak.Vay arkadaş Ne tuhaf insanlar türediniz ya.
kerimcan durmazin estetiksiz haline bakınca neden tercih değiştirdigini anlamak güç değil :)
çok çalışmaktan üstü başı parçalanmış o kadar insan bu nonoşlari görmek icin mi gitmis
erkek müsvettesi o kadar çoluk çocuğa örnek olucaklar bide yuh be kardeşim ne diyim
3500 kişi derhâl psikatriye gitmeli.
yazık yazık ülkeme yazık
Bunu doğuranıda, besleyenide, gidip izleyinide, gündeme getirenide .......
yazik yaa o paralara boyle insanlar icin harcaniyo verin fakir fukaralara gece gunduz dua alirsiniz
desene. bir memlekette minumum 3.500 deli bulunmakta !!!!!
Neyi seçmeyi bildik ki ? ...kültürsüz zavallı bir toplumuz maalesef...
Bole seylere nasil izin veriliyor? bu insanda zerre haysiyet onur kalıntısı yokmu? bu insan mi hakediyor bu ülkede mesur olup para kazanmayi? bu nasil istir anlamadim anlayamiyacagim da
yazık
bunlar ulkenin ahlakini bozan tipler ne olduklari belli degil yazik sunlara pirim veriyosunuz
acaba mustafa sandal’ ın ARAMIZDA BİR TOP şarkısı ilemi coşup koptular ...
bu memlekette ya popçu ya topçu yada top olucan arkadaş
yanindekiler daha bomba. bu memlekette ya top.çu olacan ya popçu. bu hangisi oluyo şimdi..
Ulan seninkide hayatmı be
Öf yaa
bu kimki neyin konseri
yahu neidigu bwlirsizi dinlemeye.veyane is yapiyor?? sa izlemeyegiden bu kadar yumusakcadami var
Diğer Haberler
The Walking Dead hayranlarına 9. sezon müjdesi

The Walking Dead hayranlarına 9. sezon müjdesi

Dünürler buluştu

Dünürler buluştu

Ezgi Mola şimdi de Kerem Bursin’e yazdı!

Ezgi Mola şimdi de Kerem Bursin’e yazdı!

Keanu Reeves’in başrolde oynadığı John Wick dizi oluyor

Keanu Reeves’in başrolde oynadığı John Wick dizi oluyor

Cranberries solisti Dolores O'Riordan hayatını kaybetti! Dolores O'Riordan kimdir, neden öldü?

Cranberries solisti Dolores O'Riordan hayatını kaybetti! Dolores O'Riordan kimdir, neden öldü?

Hadise bomba gibi geliyor!

Hadise bomba gibi geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.