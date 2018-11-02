MAGAZİN

Kerimcan Durmaz'ın doğum günü sosyal medyayı salladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.11.2018 09:37 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, 24'üncü yaşını yakın dostlarının katıldığı partide kutladı. Bülent Ersoy, partinin ilerleyen saatlerinde Kerimcan'ın göğsüne yatırarak sevdi.

Kerimcan Durmaz'ın doğum günü sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 24 yaşına bastı. Durmaz, yeni yaşını People İstanbul'daki parti ile kutladı.

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Kerimcan'ın doğum gününe yakın arkadaşları Demet Akalın ve Danla Bilic'in yanı sıra Bülent Ersoy, Özlem Yıldız, Gülşah Saraçoğlu, Fatih Ürek ve Deniz Seki'nin de bulunduğu ünlü isimler akın etti.

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Kutlamanın fotoğrafları Instagram'da yayınlandı...

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Kerimcan'ın ayakkabıdan içki içtiği görüntüler de sosyal medyada olay oldu.

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Ünlü şarkıcıların teker teker sahne aldığı partide Ürek ve Kerimcan yılan dansı yaptı.

DANLA BİLİC'TAN PAHALI HEDİYE

Kerimcan'a Danla Bilic'ten göz kamaştıran bir yüzük hediye edildi. Hediyeyi gören Kerimcan Durmaz büyük sevinç yaşadı.

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Geçtiğimiz haftada da Bilic'in doğum günü olmuş ve Kerimcan Bilic'e 36 bin TL değerinde bir bileklik almıştı.


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