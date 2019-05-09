Kerimcan Durmaz'ın sahur fotoğrafına tepki! 'Antipati duyuyorum'

Kerimcan Durmaz bu kez sahur yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"HAYIRLI SAHURLARIMIZ OLSUN"

Müstehcen videosuyla büyük tepki çeken Kerimcan Durmaz geçtiğimiz günlerde takipçilerinden özür dileyerek günah çıkartmıştı. Kerimcan Durmaz bu kez de Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğraf ile çok konuşuldu.Durmaz paylaşımına, "Hayırlı sahurlarımız olsun, Rabbim herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin." notunu ekledi.

"BÜYÜK ANTİPATİ DUYUYORUM"

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın bu paylaşımına başka bir sosyal medya fenomeni olan Hakan Hepcan, tepki gösterdi. Hepcan, "Bana kızanlar oluyor fikirlerimi söylediğim için ama dayanamıyorum arkadaş. Ülkede p.rnosu çıkan Allah kolyesi takıp kamera karşısına geçiyor. Artık topluma vicdan kısmından yaranmaya çalışan herkese büyük antipati duyuyorum, kusura bakmayın." ifadelerini kullandı.





