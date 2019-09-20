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Kerimcan Durmaz 'Türkiye'yi terk etti' iddialarını yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 09:56 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, hakkında çıkan 'Türkiye'yi terk etti ve ABD'ye yerleşti' yönünde çıkan haberleri yalanladı. Durmaz olayla ilgili, 'Kahkahalar içerisinde uyandım. Artık midem bulanıyor aslı olmayan haberlerden' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın Acarkent'teki evini boşalttığı ve ABD'ye taşınma kararı aldığı iddia edilmişti. Kerimcan Durmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla o iddiaları yalanladı.

"ARTIK MİDEM BULANIYOR"

Kerimcan Durmaz yurt dışına kaçtı" iddialarını sosyal medya hesabından yayımladığı video ile yalanladı. Sosyal medya fenomeni, paylaştığı videoda, "Kahkahalar içerisinde uyandım. Artık midem bulanıyor aslı olmayan haberlerden. Ben sadece ufak bir tatil ve eğitim için buraya geldim ama çok başka şeyler konuşuluyor. İtibar etmeyiniz" dedi.

CİNSEL ORGANINI YAYIMLADIĞI İÇİN HAPSİ İSTENİYORDU

Kerimcan Durmaz'ın, sosyal medya hesabında cinsel organına ait görüntüleri paylaştığı gerekçesiyle 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...
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