Kerimcan Durmaz 'Türkiye'yi terk etti' iddialarını yalanladı

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın Acarkent'teki evini boşalttığı ve ABD'ye taşınma kararı aldığı iddia edilmişti. Kerimcan Durmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla o iddiaları yalanladı.

"ARTIK MİDEM BULANIYOR"

Kerimcan Durmaz yurt dışına kaçtı" iddialarını sosyal medya hesabından yayımladığı video ile yalanladı. Sosyal medya fenomeni, paylaştığı videoda, "Kahkahalar içerisinde uyandım. Artık midem bulanıyor aslı olmayan haberlerden. Ben sadece ufak bir tatil ve eğitim için buraya geldim ama çok başka şeyler konuşuluyor. İtibar etmeyiniz" dedi.

CİNSEL ORGANINI YAYIMLADIĞI İÇİN HAPSİ İSTENİYORDU

Kerimcan Durmaz'ın, sosyal medya hesabında cinsel organına ait görüntüleri paylaştığı gerekçesiyle 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyordu.