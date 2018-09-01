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Keşke Hiç Büyümeseydik ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 01.09.2018 01:27 | Son Güncelleme

Show TV’nin yeni dizisi “Keşke Hiç Büyümeseydik”in yayın tarihi belli oldu. 9 Eylül Pazar akşamı ekran yolculuğuna başlayacak olan dizinin yapımını MinT Prodüksiyon gerçekleştirirken, yapımcılığını Birol Güven üstleniyor. Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinin 1. bölüm yeni fragmanı da yayınlandı.

Keşke Hiç Büyümeseydik ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

Senaryosunu Birol Güven - Murat Aras - Eray Yasin Işık’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu, Yeliz Kuvancı, İrfan Kangı, Demet Gül, Arda Esen, Melisa Doğu, Gülin İyigün, Sadri Alışık, Özge Akdeniz, Erkan Baylav, Rabia Toprak, Caner Nalbantoğlu, Yılmaz Gökgöz, Eda Akalın, Eray Yasin Işık, Ersin Arıcı, Seymen Aydın, Zeynep Anacan, Sebahat Adalar, Serkan Özel ve Kevork Türker gibi güçlü isimler yer alıyor.

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK 1. BÖLÜM YENİ FRAGMANI

“BABAMI KAYBETTİK!”
Duygusal hikayesi, usta oyuncu kadrosuyla 30 yıllık bir zaman diliminin konu edileceği Keşke Hiç Büyümeseydik’in tanıtımları beğeni topluyor. Başarılı bir öğrenci olan Serpil’in (Burcu Kara), Ferdi (Arda Esen) ile aldığı evlilik kararını öğrenen Hulusi (Ege Aydan) büyük bir şok yaşıyor. Ferdi’nin Serpil’e ilan-ı aşk ettiği, genç aşıkların gönüllerince eğlendiği tanıtımda Hulusi’nin ölüm haberi her şeyi değiştiriyor. İş yemeği bahanesiyle Serpil’i aldatan Ferdi gözünü Hulusi’nin binasına dikerken, miras olarak kalan bu ev paylaşılacak mı yoksa bu aileyi bir arada mı tutacak merakla bekleniyor.

Keşke Hiç Büyümeseydik 2

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK GENEL KONUSU NEDİR?
İnsan sevdiklerini kaybedince ertelediği zamanlar değerli olur. Ama şimdi çok geçtir. Küçükken birbirlerini nedensiz seven kardeşler, büyüdükçe küçük nedenlerle birbirlerine nasıl düşerler? Hulusi (Ege Aydan) hayatının son günlerini kendi evinde yalnız ve tek başına geçirmiştir. Hulusi yaşarken yapamadığını öldükten sonra başarabilecek midir? Miras olarak bıraktığı bu eski ev bir mülk gibi paylaşılacak mı yoksa bu aileyi tekrar bir arada mı tutacaktır?

Keşke Hiç Büyümeseydik 3

“Keşke Hiç Büyümeseydik” 9 Eylül Pazar günü saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

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