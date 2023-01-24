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Keşmekeş’ten dünü ve bugünü karşı karşıya getiren albüm: “Eyletme”

24.01.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Yarem’, 'Geldin Şen Eyledin' isimli albümlerle müzik piyasasına büyük ses getiren Keşmekeş Müzik Grubu’nun 3 şarkılık ‘Eyletme’ isimli yeni albümü müzik severlerin beğenisine sunuldu. Gurbet, özlem ve geçmişin etkilerinin hissedildiği, yüreklere dokunan albümün ‘Eyletme’ isimli eserine Londra’da çekilen klipte, İngiliz aktris Mary Benn de yer aldı.

Keşmekeş’ten dünü ve bugünü karşı karşıya getiren albüm: “Eyletme”

Profesyonel iş yaşamları sebebiyle son 20 yılını İngiltere’de geçiren beş müzisyenin 2019 yılında kurduğu “Keşmekeş” adlı Müzik Grubu’nun, ‘Eyletme’ isimli yeni albümü, 21 Ocak’ta Karaca Music etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.
‘Yarem’, ‘Geldin Şen Eyledin’ gibi albümlerle müzik piyasasına etkili bir giriş yapan grup, son albümlerinde yer alan ve söz ve müzikleri kendilerine ait olan ‘Eyletme’, ‘Yağmurlar’ ve ‘Çay’ isimli 3 özgün eseri sevenlerinin beğenisine sunuyor.

KLİPTE MARY BENN DE YER ALDI

Albüme ismini de veren eser, ‘Eyletme’ye çekilen klip de kısa sürede büyük ilgi gördü. Geçmişi ve bugünü karşı karşıya getiren, sorgulayıp düşünmeye teşvik eden izlenimlerle dolu klip, söz ve müziğin de birleşimiyle yaşanılmamış ve eksik kalmış hayatların kesitleriyle yüreklere dokunuyor. Londra’da çekilen klibin görüntü yönetmenliğini Kenan Korkmaz üstlenirken, klipte yer alan ünlü İngiliz aktris Mary Benn de oyunculuğuyla büyük beğeni topladı.

LONDRA'DAN ANADOLU'YA DUYGU SELİ

Aranjörlüğünü, özgün dizi ve film müziklerinin beğenilen ismi Levent Güneş’in yaptığı albümde yer alan şarkıların içerisinde; İstanbul Lavtası, Buzuki ve Sinematografik gibi kavramlara yer veriliyor. ‘Eyletme’ şarkısını Niyazi Albay’ın, ‘Yağmurlar’ şarkısını Rıza Koyupınar’ın, ‘Çay’ isimli şarkıyı ise Hasan Yıldırım’ın seslendirdiği albümde grup, 23 yıllık dostluklarının ebediyetini vurgulayıp, Londra’dan Anadolu’ya kurdukları köprüyü duygu yüklü şarkılarıyla ifade ediyorlar.

İŞ YAŞAMINDAN MÜZİĞE UZANAN YOLCULUK

2000 yılında Londra’da Grup Anatolia ile başlayan müzik yolculuklarını Keşmekeş ile sürdüren grup, oldukça renkli isimlerden oluşuyor. Albümde yer alan parçaların söz ve müziklerine imza atan Niyazi Albay, aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul şirketlerinden birinin Londra CEO’su olarak görev alıyor. Grubun diğer üyeleri Rıza Koyupınar, Salman Sobe, Hasan Yıldırım ve Nihad Jemsher de hukuktan hizmet sektörüne kadar farklı iş alanlarında başarılı birer iş insanı profili çiziyor. Başarılı iş yaşamları dışında 20 yıllık dostlardan oluşan ekip, müzik piyasasında da profesyonellikleriyle öne çıkıyor.

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