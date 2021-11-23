MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kevin Spacey 'House of Cards'ın yapımcısına 31 milyon dolar ödeyecek

Kevin Spacey 'House of Cards'ın yapımcısına 31 milyon dolar ödeyecek

23.11.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li oyuncu Kevin Spacey, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Netflix yapımı ‘House of Cards’ın yapımcısına 31 milyon dolar (380,97 milyon lira) ödeyecek.

Kevin Spacey 'House of Cards'ın yapımcısına 31 milyon dolar ödeyecek

2017’den beri cinsel tacizle suçlanan ve suçlamaları reddeden 62 yaşındaki aktörün tazminat ödemesinin geçen yıl kararlaştırıldığı, ancak yapımcı şirket MRC’nin dün, parayı tahsil etmek amacıyla mahkemeye başvurması üzerine kamuoyuyla paylaşıldığı açıklandı. Tazminatın, ‘ünlü oyuncu hakkındaki iddiaların MRC’yle yaptığı anlaşmanın kurallarını ihlal anlamına geldiği için’ ödeneceği belirtildi.

avalon-0344949550

36 YIL ÖNCEKİ CİNSEL TACİZ SUÇLAMASI

avalon-0512932912
Spacey, cinsel taciz suçlamasıyla ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında dava açılmasından sonra ‘#MeToo’ (Ben de) hareketinin başladığı dönemde aynı suçlama yöneltilen Hollywood yıldızlarından biri. Spacey’yle ilgili ilk suçlama Ekim 2017’de şimdi 50 yaşında olan oyuncu Anthony Rapp’ten gelmişti. Rapp, Spacey’nin 14 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Yazılı açıklama yayınlayan Spacey, yaşananları hatırlamadığını öne sürmüş, ancak ‘sarhoşken uygunsuz bir davranışta bulunduysa Bay Rapp’e özür borçlu olduğunu’ ifade etmişti. Suçlamların devamı gelmişti.

DİZİDEN ÇIKARILDI!

İddialar gündeme gelince Spacey, MRC ve Netflix tarafından House of Cards kadrosundan çıkarılmıştı.

Bir sonraki sezonun çalışmalarına başlayan MRC, milyolarca dolar kaybettiğini, ayrıca ‘cinsel taciz konusundaki ödün vermedikleri’ ilkelerine aykırı davrandığını ifade ederek Ocak 2019’da Spacey’ye dava açmıştı.

TEMYİZDEN DE SONUÇ ALAMADI

Variety’de yayınlanan habere göre hukuki süreç MRC lehine sonuçlandı. Spacey ve onun yapım şirketleri tazminat ve dava ve avukat masraflarını ödemeye mahkum edildi. Kararı temyize götüren Spacey sonuç alamadı. MRC’nin dün parayı almak için yaptığı başvurunun ardından Spacey’nin avukatı basının sorularını yanıtsız bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Mutfağa girdi, çalışanlarına bulaşık dersi verdiMutfağa girdi, çalışanlarına bulaşık dersi verdi
Anahtar Kelimeler:
Ceza taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Zülfü Demirbağ'ın geçim tavsiyesi olay oldu

Zülfü Demirbağ'ın geçim tavsiyesi olay oldu

Gece yarısı kameraların karşısına geçti! "Yeter artık"

Gece yarısı kameraların karşısına geçti! "Yeter artık"

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

Beni bırakın anneme bakın

Beni bırakın anneme bakın

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.