Kevin Spacey 'taciz suçlamasıyla' hakim karşısına çıktı

Amerikalı ünlü oyuncu Kevin Spacey, 2016'da Massachusetts eyaletinde, o sırada 18 yaşında olan bir erkeğe cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla Nantucket Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

Yargıç Thomas Barrett, Spacey'nin söz konusu gençten ve ailesinden uzak durmasına hükmetti ve duruşmayı 4 Mart'a erteledi.

DURUŞMAYA TELEFONLA KATILACAK

Barrett, Spacey'nin 4 Mart'taki duruşmaya telefonla katılmasının yeterli olacağını belirtti. Mahkeme, davacı genç ile o zamanki kız arkadaşından, iddianın yaşandığı gün ile 6 ay sonrasına kadarki cep telefonu yazışmalarını ve diğer bilgileri saklamalarını istedi.

Spacey'nin avukatı Alan Jackson, cep telefonu bilgilerinin "büyük ihtimalle Spacey'nin suçsuzluğunu kanıtlayacağına" inandıklarını savundu. Mahkeme kayıtlarına göre, Spacey'nin avukatları suçlamaların "alenen yanlış" olduğunu savunarak iddialara ilişkin herhangi bir görgü tanığı olmadığını ileri sürdü.

SERBEST BIRAKILDI

BBC'nin haberine göre, 10 dakika süren duruşmanın ardından kefalet ödemesine gerek görülmeyen Spacey serbest bırakıldı.