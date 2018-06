Khal Drogo Game of Thrones’a geri mi dönüyor?

Game of Thrones dizisinde bir sezon boyunca Khal Drogo karakterine hayat veren ve öldüğü için diziden ayrılan Jason Momoa Instagram hesabından yayınladığı bir fotoğrafla “Diziye geri mi dönüyor?” sorusunun sorulmasına neden oldu.

Instagram paylaşımında Momoa, Game of Thrones’un yapımcıları David Benioff ve DB Weiss ile birlikte görünüyor.

Dizi bölümlerinin bir kısmının İrlanda’da çekildiği bilinirken, ünlü oyuncunun elindeki içecek markası nedeniyle İrlanda’da olduğu tahmin edildi.

Game of Thrones’un merakla beklenen sekizinci sezonu, her biri film uzunluğunda altı bölümden oluşacak. Dizinin yaratıcıları David Benioff, D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik’in de yönetmen koltuğunda oturduğu game of Thrones’un yeni sezonun bölümleri 2019’da yayınlanacak.