MAGAZİN

Khloe Kardashian bebeğinin cinsiyetini açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2018 15:49 | Son Güncelleme

Yaklaşık 8 aylık hamile olan ABD'li magazin yıldızı Khloe Kardashian, bebeğinin cinsiyetini TV programı esnasında kardeşlerinden öğrendi

Khloe Kardashian bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Kim Kardashian’ın kendisi gibi reality şov yıldızı olan kız kardeşi Khloe Kardahian, bebeğinin cinsiyetini TV programında açıkladı.

Sekiz aylık hamile olan 33 yaşındaki Kardashian, TV programı Keeping Up With the Kardashians’ın önceki gün yayınlanan bölümünde, kız kardeşleri Kim ve Kourtney Kardashian ile Kylie Jenner’den bebeğinin cinsiyetini öğrendi.

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Khloe Kardashian, kardeşlerinin, doktordan aldıkları sonucu kendisine iletmeleri üzerine, “Yalan söylüyorsunuz! Bir kızım olacakmış gibi hissetmiyorum. Şoka girdim” yorumunda bulundu.

Khloe Kardashian daha sonra Twitter’dan da bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Kim Kardashian, taşıyıcı anne ile Chicago adını verdiği bir kız bebeğe sahip olmuştu. 1 Şubat'ta doğum yapan Kylie Jenner'ın da Stormi adında bir kızı var.

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Kardashian Khloe Kardashian

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