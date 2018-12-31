Kibariye'den aşk pozu

Bir dönem boşanacakları konuşulan Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık sosyal medyada aşk tazeledi. Kibariye kendisinden 20 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın ihaneti, kumar borcu ve evlerine gelen haciz ile sarsılmıştı. Ama Kibariye eşini affetti.

Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık fotoğraflarını “Aşkların en güzeli bu be” notuyla paylaştı.

Ali Küçükbalçık'ın romantik paylaşıma Kibariye'den yanıt gecikmedi.

Ünlü şarkıcı da eşiyle çekildiği bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. 20 yıllık evli çiftin geçen yıl boşanacağı iddia edilmişti. Ali Küçükbalçık'ın eşini aldatması gündeme bomba gibi düşmüştü.



