Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık son haliyle şoke etti!

Kibariye ve Ali Küçükbalçık çiftinin kızı olan Birgül Küçükbalçık, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. 2000 doğumlu Küçükbalçık'ın, kendisine cinsel istismarda bulunan kişiyle evlenmesi, bir dönem magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İşte Birgül Küçükbalçık'ın son hali:

14 YAŞINDA CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞTI

Birgül Küçükbalçık'ın 2019 yılında dünyaevine girdiği Bülent Burak Uçar, Birgül Küçükbalçık'a henüz 14 yaşındayken cinsel istismarda bulunmuş, olayı duyan Kibariye polise koşmuştu. Birgül Küçükbalçık'ın ifadesinde ''rızam vardı'' demesi ve sanığın serbest kalması, magazin basınında büyük ses getirmişti. Birgül Küçükbalçık, 18 yaşına girdikten sonra Bülent Burak Uçar ile evlendi.





