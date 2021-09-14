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  4. Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık son haliyle şoke etti!

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık son haliyle şoke etti!

14.09.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kibariye'nin Ali Küçükbalçık ile olan evliliğinden olan Birgül Küçükbalçık, son haliyle görenleri şaşırttı. 2019'da Bülent Burak Uçar ile dünyaevine giren 21 yaşındaki Küçükbalçık'ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık son haliyle şoke etti!

Kibariye ve Ali Küçükbalçık çiftinin kızı olan Birgül Küçükbalçık, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. 2000 doğumlu Küçükbalçık'ın, kendisine cinsel istismarda bulunan kişiyle evlenmesi, bir dönem magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İşte Birgül Küçükbalçık'ın son hali:

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık son haliyle şoke etti!

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık son haliyle şoke etti!

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık son haliyle şoke etti!

14 YAŞINDA CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞTI

Birgül Küçükbalçık'ın 2019 yılında dünyaevine girdiği Bülent Burak Uçar, Birgül Küçükbalçık'a henüz 14 yaşındayken cinsel istismarda bulunmuş, olayı duyan Kibariye polise koşmuştu. Birgül Küçükbalçık'ın ifadesinde ''rızam vardı'' demesi ve sanığın serbest kalması, magazin basınında büyük ses getirmişti. Birgül Küçükbalçık, 18 yaşına girdikten sonra Bülent Burak Uçar ile evlendi.

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık son haliyle şoke etti!

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Anahtar Kelimeler:
Kibariye
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