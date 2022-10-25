Kılçığı boğazınızda kalmasın: Pratik hamsi temizleme yöntemi! Hamsi nasıl ayıklanır?

Omega 3 kaynağı balığın her yaştan insan tarafından düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor. Balık her ne kadar sevilse de yapım aşamasındaki zorluklar balık yapılmasının önüne geçebiliyor. Karadeniz'in sevilen balıklarından olan hamsinin temizlenmesi de zorlu olabiliyor. Hamsinin hiçbir yerini ziyan etmeden ama içinde zararlı olabilecek hiçbir kısmını da bırakmadan nasıl ayıklanır öğrenmek isteyenler bu yöntemleri deneyebilir.
Hamsiyi, başı yukarıda kalacak şekilde bir avucunuzun içine alıp diğer elinizle başlarını bir kenara ayırarak işe başlayın
Balığın gövdesinden kuyruğuna doğru işaret parmağınızla hafifçe bastırarak sıyırma işlemi yapıp içindekilerin çıkmasını sağlayın
Kılçığını da ayıklamak isterseniz hamsiyi, tamamen kopmayacak şekilde ikiye ayırın
Ortadaki kılçığı gövdeden kuyruğa doğru olacak şekilde, balığa zarar vermeden zarif hareketlerle hamsiden ayırın
Baş kısmı kalsın istiyorsanız balığın doğrudan solungaç kısmından kuyruğuna doğru işaret parmağınızla sıyırma işlemi yapın
Ayıklama işleminden sonra tüm balıkları bir süre tuzlu suda bekleterek temizlenmesini sağlayın, akan suyun altında durulayın