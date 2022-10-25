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Kılçığı boğazınızda kalmasın: Pratik hamsi temizleme yöntemi! Hamsi nasıl ayıklanır?

25.10.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balık sağlığımız için en önemli gıdalar arasında bulunuyor. Sonbahar aylarıyla birlikte pazarda ve balık tezgahlarında satılmaya başlayan taze balıklar her hafta sofralarda yer buluyor. Balık ayıklama oldukça zorlayıcı olabiliyor. Ancak sağlık için balığın iyice temizlenmesi gerekiyor. Özellikle hamsi gibi küçük balıkları temizlemek için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Kılçığı boğazınızda kalmasın: Pratik hamsi temizleme yöntemi! Hamsi nasıl ayıklanır?

Omega 3 kaynağı balığın her yaştan insan tarafından düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor. Balık her ne kadar sevilse de yapım aşamasındaki zorluklar balık yapılmasının önüne geçebiliyor. Karadeniz'in sevilen balıklarından olan hamsinin temizlenmesi de zorlu olabiliyor. Hamsinin hiçbir yerini ziyan etmeden ama içinde zararlı olabilecek hiçbir kısmını da bırakmadan nasıl ayıklanır öğrenmek isteyenler bu yöntemleri deneyebilir.

HAMSİ NASIL AYIKLANIR?

Hamsiyi, başı yukarıda kalacak şekilde bir avucunuzun içine alıp diğer elinizle başlarını bir kenara ayırarak işe başlayın

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Balığın gövdesinden kuyruğuna doğru işaret parmağınızla hafifçe bastırarak sıyırma işlemi yapıp içindekilerin çıkmasını sağlayın

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Kılçığını da ayıklamak isterseniz hamsiyi, tamamen kopmayacak şekilde ikiye ayırın

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Ortadaki kılçığı gövdeden kuyruğa doğru olacak şekilde, balığa zarar vermeden zarif hareketlerle hamsiden ayırın

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Baş kısmı kalsın istiyorsanız balığın doğrudan solungaç kısmından kuyruğuna doğru işaret parmağınızla sıyırma işlemi yapın

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Ayıklama işleminden sonra tüm balıkları bir süre tuzlu suda bekleterek temizlenmesini sağlayın, akan suyun altında durulayın

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