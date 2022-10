Kılçığı boğazınızda kalmasın: Pratik hamsi temizleme yöntemi! Hamsi nasıl ayıklanır?

Omega 3 kaynağı balığın her yaştan insan tarafından düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor. Balık her ne kadar sevilse de yapım aşamasındaki zorluklar balık yapılmasının önüne geçebiliyor. Karadeniz'in sevilen balıklarından olan hamsinin temizlenmesi de zorlu olabiliyor. Hamsinin hiçbir yerini ziyan etmeden ama içinde zararlı olabilecek hiçbir kısmını da bırakmadan nasıl ayıklanır öğrenmek isteyenler bu yöntemleri deneyebilir.

HAMSİ NASIL AYIKLANIR?

Hamsiyi, başı yukarıda kalacak şekilde bir avucunuzun içine alıp diğer elinizle başlarını bir kenara ayırarak işe başlayın

Balığın gövdesinden kuyruğuna doğru işaret parmağınızla hafifçe bastırarak sıyırma işlemi yapıp içindekilerin çıkmasını sağlayın

Kılçığını da ayıklamak isterseniz hamsiyi, tamamen kopmayacak şekilde ikiye ayırın

Ortadaki kılçığı gövdeden kuyruğa doğru olacak şekilde, balığa zarar vermeden zarif hareketlerle hamsiden ayırın

Baş kısmı kalsın istiyorsanız balığın doğrudan solungaç kısmından kuyruğuna doğru işaret parmağınızla sıyırma işlemi yapın

Ayıklama işleminden sonra tüm balıkları bir süre tuzlu suda bekleterek temizlenmesini sağlayın, akan suyun altında durulayın