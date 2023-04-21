Kılıçdaroğlu'na mezarlıkta tepki gösterilmesinin ardından bir arbede daha! Türbe ziyaretinde ortalık karıştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret için gittiği Adıyaman'da mezarlıkta dua ettiği sırada bir vatandaşın sözlü tepkisine maruz kalmıştı. Olayın ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir" diye konuşmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA TÜRBEDE BİR TEPKİ DAHA

Kılıçdaroğlu, şehir merkezi, Gölbaşı ve Besni ilçesindeki programlarının ardından Samsat ilçesinde Safvan Bin Muattal'ın türbesini ziyaret etti. Türbede dua ettikten sonra dışarı çıkan Kılıçdaroğlu'na ziyaretçiler arasında bulunan bir kişi sözlü tepki gösterdi.

KISA SÜRELİ ARBEDE YAŞANDI

Çevredeki birkaç kişinin daha dahil olması üzerine bazı partililer ile bu kişiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Samsat'ta halka hitap etmesi beklenen Kılıçdaroğlu ilçeden ayrılarak Kahta'ya hareket etti.

Kahta ilçesinde parti otobüsünden vatandaşları selamlayan Kılıçdaroğlu, temaslarını tamamlayarak hava yolu ile kentten ayrılmak üzere Adıyaman Havalimanı'na geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu buradan partililer uğurladı. (AA)

