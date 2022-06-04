Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Düştüğün bu küfür çukuruna ben inemem, hiç kusura bakma'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na 10 sorusu ve Gezi Parkı olaylarına tepki gösterirken yaptığı açıklama siyasetin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Öte yandan Erdoğan, Gezi Parkı açıklamasında kullandığı sözlerle ilgili bugün yeniden bir açıklama yaparken Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erdoğan'a çok sert sözler sarfetti. Erdoğan'ın sorularına yanıt veremediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Küfürlerine devam etmişsin. Bu küfür çukuruna ben inemem" diye yanıt verdi.

"SIKIYSA AÇIKLA"

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelttiği "Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısıyla karşılık vermiş, "Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye, aynı gün içinde adayımızı açıklayalım. Var mı sende o yürek Erdoğan!" demişti. Erdoğan bugün Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle yanıt verdi:

"Seçim tarihi belli olduğuna göre sen şimdiden Haziran 2023'e hazırlan ama önce adayınızı belirleyin. Sen kendin sıkıysa aday oluyor musun, olmuyor musun, önce bunu açıkla."

"HAK ETTİKLERİ TEŞHİSİ KOYDUK"

Erdoğan geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin ise bugün şunları söyledi:

"CHP ve 'Gezi'ci ortaklarının feveranları, yalanlar üzerine kurdukları sahte tarih anlatımları, bu gerçeği asla değiştirmeyecektir. İşte biz bunun Gezi olaylarında haftalarca sokakları mesken tutarak, her türlü çirkefliği sergileyenlere hak ettikleri teşhisi koyduk. Onların meşrebinde bu söz neye karşılık geliyor onu bilmiyoruz ama bizim neyi kastettiğimiz gayet açıktır."

"DÜŞTÜĞÜN BU KÜFÜR ÇUKURUNA BEN İNEMEM"

CHP lideri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Erdoğan'ın bugünkü konuşmasına göndermede bulunarak şu sözleri kullandı:

"Erdoğan sorularıma yanıt verememenin ezikliği içinde, küfürlerine devam etmişsin. Düştüğün bu küfür çukuruna ben inemem, hiç kusura bakma."

