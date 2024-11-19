Kılıçlı yemin töreni öncesi yaşananlar ortaya çıktı: 7 kez denenmiş! "Asıl problem burada"

Bu yıl 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndan mezun olan genç teğmenler, Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sırasında kılıçlarını çekip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı ve ant içti. Yaşandığı günden beri gündemden düşmeyen olayla ilgili son günlerde art arda gelişmeler yaşanıyor. Son olarak 5 teğmen, alay komutan vekili, bölük komutanı ve tabur komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

TEĞMENLER NEDEN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ?

Milliyet'in aktardığı bilgilere göre; büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen inceleme ve disiplin süreci sonucunda organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel TSK Disiplin Kanunu’nun 20. maddesinin “Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır” şeklindeki “c” bendi kapsamında YDK’ya sevk edildi.

"TEĞMENLER 7 KEZ BAŞVURDU, KABUL EDİLMEDİ"

Soruşturma süreciyle ilgili yapılan tespitler özetle şöyle:

Teğmenler kılıçlı yemin töreni için 7 kez başvuruda bulundu. Ancak komutan tarafından kabul edilmedi. Buna rağmen teğmenlerin kılıçlı tören yapması; ‘resmi törende kılıçlı yemin yaptırmazsanız alternatif törende okuruz’ olarak değerlendirildi. Bunun da bir disiplinsizlik işareti olarak görüldüğü kaydedildi. Disipline sevk edilen teğmen sayısının 10’nun altında olduğu öğrenildi.

"METNİN İÇERİĞİYLE İLGİLİ TARTIŞMA OLMADIĞININ EN BÜYÜK GÖSTERGESİ"

Teğmenler ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ dediği için cezalandırılmadı. Yapılan inceleme ve soruşturmanın ne okunan metinle ne de içeriğiyle bir ilgisi yok. Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin YDK’na sevk edilmeleri okunan metnin içeriği ile ilgili bir tartışma olmadığının en büyük göstergesidir. Burada önemli olan, içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır.

"ASIL PROBLEM BURADA"

İlk defa 29 Ocak 1999’da yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023’te yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metnin, amirlerinin ikazlarına rağmen alternatif bir tören icra edilerek okunması disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmaktır. Bu tavır ‘sen resmi törende okutmazsan ben alternatif tören yapar, basını da çağırır okurum’ tavrıdır ki asıl problem buradadır.

"SUÇ, KILIÇ ÇATMAK VEYA ‘MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ’ DEMEK DEĞİL"

Özet olarak suç, kılıç çatmak veya ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen basını da davet etmek suretiyle alternatif yemin organize ederek disiplinsizlik yapmaktır. Bu personel, amirlerinin ikazlarına rağmen yürüklükten kaldırılmış olan metni, ısrarla emirlerin hilafına alternatif bir törenle okumak suretiyle TSK’yı kamuoyunda tartışmaya açmışlar, itibarını zedelemişlerdir.

"GURUR YAŞAMAK YERİNE TARTIŞMALARIN İÇİNE ÇEKİLMESİNE NEDEN OLDU"

Burada önemli olan diğer bir olay; kadın subaylarımızın tarihte ilk defa 3 Harp Okulumuzu da birincilikle bitirmesinin gururunu yaşamak yerine, TSK’nın itibarını zedeleyecek şekilde tartışmaların içerisine çekilmesine neden olunmasıdır.

"DİSİPLİN OLMAZSA OLMAZ"