Killing Eve 4. sezon için heyecanlandıran paylaşım

Luke Jennings‘in Villanelle romanlarından televizyona uyarlanan Killing Eve‘in, dördüncü sezonuyla final yapacağı geçtiğimiz mart ayında duyurulmuştu. Geçtiğimiz gün ise BBC America, dizinin final sezonundan yeni bir klip yayınladı. Salgının olumsuz etkileri sebebiyle çekimleri ertelenen Killing Eve 4. sezon, bilindiği üzere izleyiciyle 2022 yılında buluşacak.

Fakat, sırasıyla Sandra Oh ve Jodie Comer‘ın canlandırdığı Eve ve Villanelle karakterlerinin hikâyesi burada bitmeyebilir. BBC America, dizinin spin-off fikirleri üzerine çalışmaya başlandığını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Dizinin final sezonundan yayınlanan klip ise, izleyicileri dizinin setine götürüyor. Kamera arkası görüntüleri içeren kısa klip, dizinin sosyal medya hesaplarından “Our lips are sealed. Mostly” yazısıyla paylaşıldı.

Klipte Jodie Comer’ı bir kameranın ekranından görülüyor. Ayrıca, bir dizi figüranın arasından geçen gizemli sarışın bir kadın figürü merak uyandırdı. Otuz saniyelik klip, dizinin şu anda prodüksiyon aşamasında olduğu bilgisiyle sona eriyor ve hayranlarını soru işaretleriyle bırakıyor.

KILLING EVE KONUSU VE OYUNCULARI

Eve ve Villanelle arasındaki kedi fare oyununu odağına alan dizide, Comer kiralık katil Villanelle karakterini canlandırırken Oh ise kendisini takıntılı bir şekilde takip eden dedektif Eve Polastri karakterine hayat veriyor. Heyecanlı bir finale imza atan üçüncü sezonundan sonra dizinin dördüncü ve final sezonu merakla bekleniyor.

Emmy ve Altın Küre ödüllü dizinin dördüncü sezonunun baş yazarlığını ise Laura Neal üstleniyor. Sex Education dizisi yazarlarından Neal, aynı zamanda Phoebe Waller-Bridge, Sandra Oh, Sally Woodward Gentle, Lee Morris, Gina Mingacci ve Damon Thomas ile birlikte dizinin yapımcıları arasında yer alıyor.

