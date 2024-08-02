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  4. Kilo kilo külçe altınlarıyla gündemdeydi! Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Nevra Bilem'e dolandırıcılık suçlaması! Ucuza mobilya vaadiyle...

Kilo kilo külçe altınlarıyla gündemdeydi! Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Nevra Bilem'e dolandırıcılık suçlaması! Ucuza mobilya vaadiyle...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.08.2024 12:11
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Dilan Polat'ın yakın arkadaşı olduğu bilinen ve kilo kilo külçe altınlarıyla dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni Nevra Bilem dolandırıcılık suçlamasıyla gündeme geldi. Nevra Bilem'e daha önce de birçok kez aynı suçlamayla dava açılmıştı.

MYNET-Kasım ayında fenomenlere yönelik operasyonda tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından, birçok fenomenin bulunduğu şampiyonlar ligi masası mercek altına alınmıştı. Masada yer alan isimlerden biri de Dilan Polat'ın yakın arkadaşı olduğu biline Nevra Bilem'di.

'UCUZA MOBİLYA VAADİYLE...'

Soruşturma kapsamında mercek altına alınan Bilem şimdi de dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya geldi. Ekol TV'nin haberine göre, sosyal medya hesapları üzerinden bir mobilya markasının reklamını yapan Nevra Bilem, ucuza mobilya alma paylaşımlarıyla sahte mobilya mağazasının reklamını yaptı.

NEVRA BİLEM 2

İddiaya göre, Bilem'in takipçilerinden biri, mobilya mağazasından alışveriş yaptı. Ödemesini de peşin yapan takipçi dolandırıldı. Mağdur takipçi mobilya firması ve Nevra Bilem hakkında suç duyurusunda bulundu.

nevra bilem 4

İLK DAVASI DEĞİL

Daha önce de hem tatil hem de eşya tanıtımları yapan Nevra Bilem, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. O dönem Bilem'in mağdur takipçisine, "Ben suçluyu haklıyı ayıramıyorum ayıramadığım için de bir ödeme yapmıyorum..." sözleri tepki çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat Nevra Bilem
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