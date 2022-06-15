Kilo vermenize yardımcı olacak nefis yumurta tarifleri

Daha hızlı kilo vermek adına kilo vermeye yardımcı olacak besinler sıklıkla araştırılıyor. Yumurta uzun süre tok tutacak ve enerji verecek gıdaların başında yer alıyor. Uzmanlar yumurtayı diyetinize eklemenizi öneriyor. Ancak sade yumurta yemek herkes tarafından sevilmiyor. Daha farklı tariflerle yumurtanın lezzetine lezzet katabilir ve sağlıklı diyet listenizde hızlı bir şekilde istediğiniz kiloya ulaşabilirsiniz.

SEBZELİ İTALYAN OMLETİ

Malzemeler

8 yumurta

1/2 su bardağı beyaz peynir

1 tatlı kaşığı kıyılmış taze dereotu

1/2 çay kaşığı kekik

2 bardak taze kuşkonmaz (ince dilimlenmiş)

1/2 su bardağı doğranmış pırasa

1/2 su bardağı doğranmış kırmızı dolmalık biber

4 su bardağı taze ıspanak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Yapılışı

Büyük bir kapta yumurtaları çırpın.

Üstüne 1/4 fincan peynir, dereotu ve kekik ekleyip tekrar çırpın.

Tavaya yağı dökün ve üzerine kuşkonmazı, pırasayı ve biberi ekleyin. Ara sıra karıştırarak 4 dakika pişirin.

Ispanağı da ekleyin ve renk değiştirinceye kadar kavurun

Ardından yumurtaları karıştırmadan sebzelerin üzerine döküp orta ateşte pişirin.

Yaklaşık 10 dakika pişirmeye devam edin, en son kalan 1/4 fincan peyniri üstüne serpin, tuzunu karabiberini döküp servis edin.

VEJETARYEN OMLET

Malzemeler

1 kutu siyah fasulye, süzülmüş

1 limonun suyu

1⁄4 çay kaşığı kimyon

Acı sos

8 yumurta

Tat vermek için tuz ve karabiber

1⁄2 fincan beyaz peynir

Bir miktar salsa sosu (isteğe bağlı)

Dilimlenmiş avokado (isteğe bağlı)

Yapılışı

Siyah fasulyeyi, limon suyunu, kimyonu ve istediğiniz kadar acı sosu bir mutfak robotunda çektirin. (Eğer çok katı olursa su ekleyerek açabilirsiniz)

Bir tavaya biraz tereyağı veya zeytinyağı döküp orta ateşte ısıtın.

Bir kaseye iki yumurtayı kırın ve biraz tuz ve karabiberle çırpın.

Yumurtaları tavaya koyun ve spatulayla karıştırın.

Yumurtalar pişmeye başladığında, siyah fasulye karışımının dörtte birini ve 2 yemek kaşığı beyaz peyniri omletin ortasına koyun.

Omleti katlayın ve her tarafını pişirin

SEBZELİ İTALYAN OMLETİ

Malzemeler

2 dilim pastırma, doğranmış

1.5 bardak dilimlenmiş taze mantar

1/2 su bardağı doğranmış soğan

1/2 su bardağı doğranmış kapya biber

1/2 orta boy kabak (uzunlamasına dörde bölünmüş ve dilimler halinde kesilmiş)

1 su bardağı taze brokoli, irice doğranmış

6 yumurta

4 yumurta akı

2 yemek kaşığı doğranmış taze fesleğen

1/4 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

1/4 su bardağı rendelenmiş az yağlı çedar peyniri ya da kaşar peynir

Yapılışı

Önce pastırmaları bir tavada pişirip, kağıt havluda yağını alın.

Aynı tavaya mantar, soğan ve kapya biberi ekleyin; 3 dakika pişirin.

Ardından kabak ve brokoliyi ekleyip 4 dakika daha pişirip, pastırmayı katın.

Bir kapta yumurta, yumurta akı, fesleğen, tuz ve karabiberi çırpın.

Yumurta karışımını tavada sebzelerin üzerine dökün. Orta ateşte pişirin.

Omlet pişince üzerine peyniri ekleyin ve eriyene kadar pişirmeye devam edin.

AFİYET OLSUN!



