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Kilo vermeye yardımcı en etkili yeşil çay tarifi

20.05.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz ayları yaklaştıkça kilo vermek için çeşitli diyet listeleri uygulanıyor. Bu listeleri düzenli şekilde uygulamak kilo verme sürecini hızlandırıyor. Kilo verme sürecinde yeşil çayın içilmesinin etkisi yıllardır konuşuluyor. Oldukça fazla faydası bulunan yeşil çayı doğru miktarda ve şekilde tüketerek istediğiniz kiloya ulaşabilirsiniz.

Kilo vermeye yardımcı en etkili yeşil çay tarifi

Yeşil çayın faydaları senelerdir konuşuluyor. Çok az kaloriye sahip olan yeşil çayı tüketmek metabolizmanızı hızlandırıyor, uzun süre tok kalmanızı sağlıyor ve vücuttaki yağların çok daha hızlı yakılmasında yardımcı oluyor. Yeşil çayın tüm bu faydalarından yararlanmak için tüketirken yanında yenilen yiyeceklere de dikkat etmek gerekiyor. Kilo verme sürecinde sağlık ve dengeli beslenip düzenli olarak yeşil çay içerseniz istediğiniz kiloya çok daha kısa süre içerisinde kavuşabilirsiniz.

EN ETKİLİ YEŞİL ÇAY TARİFİ

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Yeşil çayı tek başına da tüketmeniz sağlınız için oldukça etkiliyken aşağıda yer alan tarifi uyguladığınızda etkileri iki kat artıyor. Ancak tüketirken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Umanlar yeşil çayın yemeklerden 20 dakika sonra içilmesinin doğru olduğunu söylüyor. Ayrıca yeşil çayın bağımlılık yapma gibi bir durumu olduğu için onu 15 gün içtikten sonra bir hafta ara vermenizde fayda var.

Malzemeler

  • 1 çorba kaşığı yeşil çay
  • 1 su bardağı içme suyu
  • 1 çay kaşığı toz zencefil
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 8 damla taze limon suyu
  • 1 çay kaşığı bal

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Yapılışı

  • Suyu ısıtın ve kaynamaya başladığında yeşil çayı ekleyin.
  • Demlendikten sonra süzüp fincana alın ve zencefil, tarçını ekleyip 2 dakika daha demlenmeye bırakın.
  • Daha sonra bal ve limon suyunu da ekleyin ve iyice karıştırın.
  • Bu yeşil çayı günde 2 kez içebilirsiniz.

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI

Kansere iyi gelir, özellikle lösemi hastalığının gerilemesine yardımcı olur.
Vücuttan iltihap ve ödemleri atar.
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Kişiye enerji ve zindelik verir.
Sakinleştirici etkisi de vardır, depresyona, strese iyi gelir.
Diş çürümelerini engeller, ağız kokusunun önüne geçer.
Kan şekeri artışını düşürerek glükoz seviyesini düzenler.
Kötü kolestrolü düşürür, kalp sağlığını korur.
Hafızayı kuvvetlendiriyor, Alzheimer'a çare olabileceği söyleniyor.
Ciltteki kırışıklıkları geçirerek yaşlanma karşıtı etki gösteriyor.

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