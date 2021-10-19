Beden kalıplarını yıktı! Kilosuyla dalga geçenlere pozlarıyla cevap verdi

Çocukluk döneminde kilolu olduğu için yaşıtlarının kendisiyle dalga geçtiğinden söz eden Byrne, 22 yaşındaki 0 beden olabilecek kadar kilo vermeyi başardı. Kendisini sağlıksız ve mutsuz hissettiği dönemi Byrne, “Lisede uzun süre boyunca kilolarımla mücadele ettim. Sürekli olarak hastaneye gidiyordum. Çünkü her zaman daha zayıf olmaya çalışıyordum ve kendimi aç bırakıyordum. Gerçekten iyi durumda değildim” sözleriyle anlattı.

“HAMİLELİK AYNI DURUMU YAŞATTI”

Bu kilo veriş serüveninden sonra anne olmak isteyen genç kadın önlemez bir şekilde kilo almaya başladı. Bu durum onun psikolojik olarak zorlanmasına neden oldu. Doğumla birlikte kilolarının gideceğini düşünen Byrne, yeniden kendisini bir kısır döngünün içinde bulduğunu itiraf etti. Kilo vermek için büyük bir çaba sarf ettiğini ifade eden Bryne, “Şok diyetler deniyordum ve bunlar hiçbir işe yaramıyordu. Görüntümden dolayı kimsenin beni sevmeyeceğini düşünüyordum” dedi.

GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILDI

Fazla kilolarıyla barıştığında hayatının daha yolunda gittiğini söyleyen Bryne, modellik günlerine hızlı bir dönüş yapabilmek için güzellik yarışmasına katıldı. Öz güvenin daha yüksek olduğunu belirten Bryne, kendisini eleştirenlere ise güzelliğin bedenle alakalı olmadığını öğretmeye çalışıyor.



