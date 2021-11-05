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  4. Kiloları nedeniyle eleştirilen Nicole McCurry, olumsuz yorumlara bikinili pozlarıyla cevap verdi

Kiloları nedeniyle eleştirilen Nicole McCurry, olumsuz yorumlara bikinili pozlarıyla cevap verdi

05.11.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya’da yaşayan Nicole McCurry isimli kadın fazla kiloları nedeniyle sosyal medyada olumsuz eleştirilere maruz kaldı. Sağlıklı olduğunu dile getirerek beden ölçülerinden memnun olduğunu dile getiren McCurry, nefret dolu yorumlara bikinili fotoğraflarını yayınlayarak cevap verdi.

Kiloları nedeniyle eleştirilen Nicole McCurry, olumsuz yorumlara bikinili pozlarıyla cevap verdi

Instagram ve TikTok hesaplarında toplam 250 binden fazla takipçisi bulunan McCurry, her kadının bikini ve dar kıyafetler giymeye hakkı olduğunu savundu. Vücut pozitifliği savunucusu olarak yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken McCurry, kilolu kadınların beden ölçüleri nedeniyle kendisini saklamak zorunda olmadığını ifade etti. Sosyal medya paylaşımlarının sonrasında kendisini acımasız bir şekilde eleştirenlere McCurry, bikinili pozlarıyla yanıt verdi.

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“30 YAŞINA GELMEDEN ÖLECEKSİN”

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Çocukluk dönemlerinden beri fazla kiloları nedeniyle dışlandığını ve sürekli olarak eleştirildiğini dile getiren McCurry, sosyal medyadan en çok “O kadar şişmansın ki 30 yaşına gelmeden öleceksin” yorumunu aldığını belirtti. Bu sert ve acımasız yorumların başlarda psikolojisini bozduğunu itiraf eden McCurry, özellikle erkek takipçilerinin nefret içeren yorumlarına rağmen kadınların kendisine destek mesajları gönderdiğini belirtti.

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Kıyafet seçimlerinde belirli kalıpları reddettiğini söyleyen McCurry, “Sorunlu olanlar ban bu kadar sert eleştiri yapanlar. Ben onlar istemediği için kıyafet tarzımı değiştirmeyeceğim. İnsanların kötü sağlığı desteklediğimi söylediğini biliyorum ama aynı fikirde değilim. Kendime güveniyorum ve mutluyum. En önemli olan parçalar bunlar” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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