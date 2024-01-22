Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Kiloları yüzünden zorbalığa uğradı, ameliyat için Türkiye'ye geldi ama hayalleri kabusa döndü! Genç yaşta hayatını kaybetti

    Kiloları yüzünden zorbalığa uğradı, ameliyat için Türkiye'ye geldi ama hayalleri kabusa döndü! Genç yaşta hayatını kaybetti

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    22.01.2024 17:20 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    20 yaşındaki Morgan Ribeiro, fazla kilolarından kurtulmak için Türkiye'ye geldi. 2 bin 500 sterlin ödeyerek olduğu ameliyat sonrasında ülkesine döndüğü sırada uçakta septik şok geçiren Ribeiro'nun uçağı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a acil iniş yaptı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ribeiro'nun ameliyattan önce yaptığı TikTok paylaşımı görenleri hüzne boğdu.

    Kiloları yüzünden zorbalığa uğradı, ameliyat için Türkiye'ye geldi ama hayalleri kabusa döndü! Genç yaşta hayatını kaybetti

    Yıllarca çevresi tarafından fazla kiloları yüzünden zorbalığa uğrayan 20 yaşındaki Morgan Ribeiro, ameliyat olmaya karar verdi. Tüp mide ameliyatı için Türkiye'ye gelen Ribeiro'nun tüm kabusu ameliyat sonrasında başladı...

    1213

    SEPTİK ŞOK GEÇİRİNCE UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPMIŞ

    5 Ocak tarihinde tüp mide ameliyatı olan Ribeiro, erkek arkadaşıyla birlikte Türkiye'ye geldi.

    Ameliyattan 3 gün sonra taburcu edilen Ribeiro ve erkek arkadaşı James Brewster, Londra'ya dönüş bileti aldı.

    Uçağın kalkışından bir süre sonra septik şoka giren Ribeiro'nun uçağı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a acil iniş yaptı.

    Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Ribeiro'nun TikTok paylaşımları görenleri hüzne boğdu.

    1212

    "KİLO VERME AMELİYATINDAN ÖNCEKİ SON PAYLAŞIMIM"

    26 yaşındaki kız kardeşi Kayleigh Ribeiro'nun bu ameliyatı olmaması için Morgan Ribeiro'ya yalvardığı öğrenildi.

    Independent'a konuşan beş çocuk annesi kadın şunları söyledi:

    "Büyürken çok zorbalığa maruz kaldı, her zaman kilosuyla mücadele etti, her zaman daha iri bir kız oldu ve bu konuda gerçekten zor zamanlar geçirdi."

    Ribeiro'nun tüp mide operasyonundan günler önce bir TikTok paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Paylaşımda Ribeiro'nun, "Kilo verme ameliyatından önceki son paylaşımım." dediği ortaya çıktı.

    112

    HASTANE BİR SORUN OLDUĞUNU KABUL ETMEDİ

    Prosedürden önce Morgan, Ocak operasyonu için rezervasyon yaptırmadan önce Eylül 2023'te Türk şirketiyle sanal olarak görüşmüştü.

    Erkek arkadaşı James Brewster, kendisiyle konuşan hastane personeli ve tercümanların operasyonun tehlikelerinden bahsetmediğini iddia etti.

    Morgan'ı Türk cerrahla ilişkilendiren kuruluş herhangi bir yanlışlık yaptığını yalanladı

    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Sır uçaktan ilk fotoğraflar geldi!Sır uçaktan ilk fotoğraflar geldi!
    Yeni pandemi tehdidi: Çok daha ölümcül!Yeni pandemi tehdidi: Çok daha ölümcül!
    Dehşet kulübesinde 3 ayDehşet kulübesinde 3 ay
    Anahtar Kelimeler:
    Türkiye ameliyat
    En Çok Okunan Trend Haberler
    İçişleri Bakanlığı duyurdu! O plaka sahiplerine hem 32 bin lira ceza, hem de 5 yıl hapis verilecek

    İçişleri Bakanlığı duyurdu! O plaka sahiplerine hem 32 bin lira ceza, hem de 5 yıl hapis verilecek

    Emekliler dikkat, 'ikinci 5 bin TL’ iddiası…

    Emekliler dikkat, 'ikinci 5 bin TL’ iddiası…

    Türkiye'ye ameliyat için geldi: Hayatını kaybetti!

    Türkiye'ye ameliyat için geldi: Hayatını kaybetti!

    Sır uçaktan ilk fotoğraflar geldi!

    Sır uçaktan ilk fotoğraflar geldi!

    23 ilde lapa lapa kar yağacak, sıcaklık 10 derece düşecek...

    23 ilde lapa lapa kar yağacak, sıcaklık 10 derece düşecek...

    Yeni pandemi tehdidi: Çok daha ölümcül!

    Yeni pandemi tehdidi: Çok daha ölümcül!

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

    Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

    Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.