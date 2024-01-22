Kiloları yüzünden zorbalığa uğradı, ameliyat için Türkiye'ye geldi ama hayalleri kabusa döndü! Genç yaşta hayatını kaybetti

Yıllarca çevresi tarafından fazla kiloları yüzünden zorbalığa uğrayan 20 yaşındaki Morgan Ribeiro, ameliyat olmaya karar verdi. Tüp mide ameliyatı için Türkiye'ye gelen Ribeiro'nun tüm kabusu ameliyat sonrasında başladı...

SEPTİK ŞOK GEÇİRİNCE UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPMIŞ

5 Ocak tarihinde tüp mide ameliyatı olan Ribeiro, erkek arkadaşıyla birlikte Türkiye'ye geldi.

Ameliyattan 3 gün sonra taburcu edilen Ribeiro ve erkek arkadaşı James Brewster, Londra'ya dönüş bileti aldı.

Uçağın kalkışından bir süre sonra septik şoka giren Ribeiro'nun uçağı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a acil iniş yaptı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Ribeiro'nun TikTok paylaşımları görenleri hüzne boğdu.

"KİLO VERME AMELİYATINDAN ÖNCEKİ SON PAYLAŞIMIM"

26 yaşındaki kız kardeşi Kayleigh Ribeiro'nun bu ameliyatı olmaması için Morgan Ribeiro'ya yalvardığı öğrenildi.

Independent'a konuşan beş çocuk annesi kadın şunları söyledi:

"Büyürken çok zorbalığa maruz kaldı, her zaman kilosuyla mücadele etti, her zaman daha iri bir kız oldu ve bu konuda gerçekten zor zamanlar geçirdi."

Ribeiro'nun tüp mide operasyonundan günler önce bir TikTok paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Paylaşımda Ribeiro'nun, "Kilo verme ameliyatından önceki son paylaşımım." dediği ortaya çıktı.

HASTANE BİR SORUN OLDUĞUNU KABUL ETMEDİ

Prosedürden önce Morgan, Ocak operasyonu için rezervasyon yaptırmadan önce Eylül 2023'te Türk şirketiyle sanal olarak görüşmüştü.

Erkek arkadaşı James Brewster, kendisiyle konuşan hastane personeli ve tercümanların operasyonun tehlikelerinden bahsetmediğini iddia etti.

Morgan'ı Türk cerrahla ilişkilendiren kuruluş herhangi bir yanlışlık yaptığını yalanladı







