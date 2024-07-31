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'Kim 500 Milyar İster?' için ilk teklif bakın kime gitmiş... Fatih Altaylı'nın sözleri herkesi şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.07.2024 14:59
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10 yıldır verdiği yaşam mücadelesini 28 Temmuz'da kaybeden Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı. Kim 500 Milyar İster'in unutulmaz sunucusu Işık'ın vedası herkesi üzdü. Fatih Altaylı Kenan Işık'ın vefatının üzerine programında onu anarken yaptığı bir itirafla da herkesi şaşırttı.

MYNET-17 yaşında tiyatro kariyerine adım atan Kenan Işık, eski adıyla ‘Kim Beş Yüz Milyar İster?’ olan yarışma programının sunucusu olarak geniş kitlelerce tanınmıştı.

Ünlü oyuncu, 21 Mart 2014 günü spor sonrasında girdiği saunadan sonra beyin kanaması geçirmişti. Işık, bunun ardından ameliyata alınmış ve daha sonra komaya girmişti.

2014 Ağustos ayında tedavisine devam etmek için eşi Beril Işık tarafından Almanya’ya götürülen Işık, tedaviye olumlu cevap vermişti. Ancak Işık'tan kötü haber 28 Temmuz'da geldi.

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İTİRAFI ŞAŞIRTTI

10 yıllık yaşam mücadelesini kaybeden Kenan Işık 30 Temmuz'da gerçekleşen veda töreninin ardından Ankara'da toprağa verildi. Fatih Altaylı programında usta oyuncu Kenan Işık'ı anarken yaptığı bir itirafla da şaşırttı.

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'BENİM SUNMAMI İSTEMİŞTİ'

Kenan Işık'ı çok uzun yıllardır tanıdığını söyleyen Altaylı 'beraber iş yaptığım çok önemli, çok değerli, pamuk gibi bir insandı. Ben onu ilk tanıdığımda İstanbul Şehir Tiyatroları'nın başındaydı. Sonrasında beraber program yaptık. Şöyle hatta o da 'Kim 500 Milyar İster?' programıydı. Kanal D'de yayınlanacaktı. O zamanki yapımcısı bana sunar mısın demişti ama daha sonra biz bunu Kenan Işık'ın sunmasının çok daha iyi olacağını söylemiştik. Hakikaten de öyle oldu.' ifadelerini kullandı.

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